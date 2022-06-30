月薪45K住家裡他問該給多少孝親費？ 網曝最佳分配比例

有些人出社會工作後會給雙親孝親費，表示孝順的心意，有一名月薪45K的網友煩惱每月該給多少孝親費，目前考慮每月給8000元，但也有朋友認為父母賺更多，不需要另外給孝親費。有網友建議他分配六分之一的薪水作為孝親費，不少人都建議5000到8000元最妥當。

一名23歲、月薪45K的網友在論壇Dcard發文表示，他平常住在家中，平日晚餐也會在家裡吃，水電費與家人均攤，沒有大學學貸，學生時期學費都是由父母支應。

該網友表示，他每月餐費4800元、交通費500元、電話費1400元、預備金5000元、其他娛樂費2000到3000元，其餘資金則用於存股，目標30歲錢買房。

該網友說，最近父母暗示他給孝親費，但沒有提出明確數字，他考慮每月給8000元，但不確定是否妥當或不足，問了朋友得到的答案很兩極，有人認為父母賺更多不需給孝親費，有人認為要回饋父母，因此他相當煩惱。

其他網友則建議「這金額沒有一定的答案，不妨可以用趴數來看，我覺得最高上限給到1/3是極限，我自己是給1/6、沒住家裡，如果你給8000也大約是1/6，住家裡或是父母對你很好的話，可以再幫忙買東西或是繳帳單，或是過年過節給個大禮、紅包」。

還有網友留言「我固定給1/10，有加薪就多給」、「直接跟他們商量，以免到時候太多或太少，場面不好看」、「我目前36k，住家裡，孝親費8000」、「我個人覺得5000到8000是蠻剛好的」、「我目前24歲，月薪差不多33到35k，固定給孝親5000，假如加班會多給」。