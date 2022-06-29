南部月薪6萬不夠用？他每月透支還慘被套牢 網見1支出全罵翻

買房買車可能是許多人畢生的夢想，不過也該衡量錢包深度、量力而為。一名住在南部的32歲網友在Dcard分享，25歲買了第一間房（貸款650萬元）、30歲買了車（貸款約90萬元），如今月收入6萬元卻總是透支，網友見支出明細卻看傻了眼，直呼是理財方式出了問題。

原PO在南部從事航運業工作，輪班每個月薪水大概60k，卻發現每個月基本都透支，他也公開月支出明細，包括房貸+管理費25000元、車貸15000元、孝親費8000元、保險3000元、油錢雜費4000元，生活費基本僅剩5000多元，買的股票也全都被套牢，讓原PO直呼不敢結婚、也不敢再有生活娛樂。

貼文一出，網友們紛紛表示不解原PO的理財方式，「6萬元買車又買房嫌不夠用，哈嘍？」、「問題就是薪水不夠，就不要貸款買一堆東西啊，車子買個一半價格的先頂著用，薪水哪會不夠」、「車貸可以貸到90萬元也是厲害了，很急用車？」、「孝親費8000元可以省了，不懂現在一定要孝親費的意義在哪」；不過也有南部朋友附和，「真的不夠用，每個月薪資條看到都要先扣幾點。確實會去思考基本工資的人到底怎麼過日子」、「南部不一定開銷低耶⋯我在高雄，現在每個地方物價都高吧」。

留言區也釣出一名境遇和原PO相似的網友，年紀相似、同樣住在南部、月收入也是6萬元上下，就連買車、買房的時間點都一樣，兩人唯一不同的決定在於他當初僅買10幾萬元的二手車。該網友解釋，由於當時評估花100萬元買車，十年後資產的差距可能是200萬元，選擇將錢投入航運股，剛好跟上美中貿易戰後開啟的牛市翻了4倍，房子也漲了2倍以上。