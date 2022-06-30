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夏天熱爆！「我中暑了」保險有賠嗎？

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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7月才剛開始，全台各地氣溫就已飆破37度，讓中午外出買午餐的上班族直呼天氣真的是熱爆了！近年來，因為全球氣候暖化的關係，造成地球氣溫1年比1年高，而台灣每年的7至10月是高溫的季節，同時也是容易中暑的高峰期，在持續攀升的氣溫下工作或是活動，中暑的機率極高，像是許多需要在戶外工作或是農務的人，諸如：建築工、快遞員、外送人員、業務人員、農夫……等，都是需要在大太陽底下工作，如果沒有適時補充水分，很容易會造成熱傷害，像是中暑、暈厥、熱痙攣、熱衰竭等傷害。以下小花平台與讀者一起討論：「熱爆了！中暑保險有賠嗎？」

4險種保障熱傷害 趕緊檢視手中保單是否足夠？

除了日常生活中做好各種防範措施，避免熱傷害上身外，有哪些商業保險可以提供相關保障？小花平台保險顧問梁鴻毅指出下列4種險種都有保障：

險種1、住院醫療險

因為熱傷害造成需住院治療，不論是實支實付型醫療險或是定額型醫療險都可以申請理賠；至於急診部分，自103年5月1日後的住院醫療險，就不提供急診保險金。「因此，急診部分還是要查看自己所買的保單是否有提供保障？」

險種2、失能照護險

如果熱衰竭未能及時處理，接下來很可能因為中樞體溫調節失常，像是體溫飆到40.6℃以上，就容易造成神智不清、癲癇發作還有全身系統性發炎、腎、肝及腦部機能受損，其中腦部機能嚴重受損導致肢體協調和說話的發音控制受到影響，可能後半生都需接受專人照護，此時失能照護險的每月失能扶助保險金就可以用來支付照護費用。

險種3、壽險

由於壽險不論疾病或是意外身故都有理賠，如果不幸中暑導致熱衰竭死亡，壽險是一定會理賠的。

險種4、傷害（醫療）險

意外事故定義為「非由疾病引起的突發事故」，如果因為心血管疾病或是原本就有慢性疾病的病史，過度曝曬後中暑就醫住院治療或是不幸身故，傷害醫療險和傷害險通常都會拒賠；反之，如果沒有上述這些病史，保險公司對於熱傷害的理賠也就會較無爭議。

最後，梁鴻毅建議，在炎熱的夏日除了要多補充水分及避免過度曝曬外，更重要的是，要記得重新檢視手中已有保單內容，確認上述這些保障是否足夠！

▌原文出處：

熱爆了！中暑保險有賠嗎？

中暑 夏天 壽險 醫療險

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