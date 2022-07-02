看《我們的藍調時光》有感！凡事不可能都如你所願...這就是人生

前陣子小編花了一些時間看完網上熱議、很賺人眼淚的韓劇《我們的藍調時光》，看完之後，小編就跟絕大多數網友一樣，眼淚流個不停……，尤其對於劇中台詞印象深刻，也感同身受，特別最愛這句：「人生在世，不可能凡事都如你所願，這就是人生。」

其實說到這部韓劇之所以引起強烈迴響，小編認為關鍵之處在於暖心又現實的台詞，套在現實生活中，瞬間戳中人心「超有感！」以下整理該劇令人感動又刻骨難忘的經典台詞：

「人心是會變的，幸福與否輪轉交替，即使我們現在看起來不如意，也會變幸福的。」

「如果覺得生活鬱悶就看看背後，轉過身就會看到另一個世界。」

「別因為我的關係，把你的喜悅藏起來，你至少要過上好日子啊。」

「不要管別人怎麼說，這是我的人生。」

「所有的颱風都會過境，就像這個颱風一樣，所有事情都會過去的。」

「生活中也有不有趣的時候，也有可能像今天一樣變得嚴肅，那有什麼大不了？人怎麼可能每天都笑嘻嘻的？這很正常，人的生活就是時好時壞的。」

沒有人能預料：明天和意外，哪一個會先到？

近幾年在疫情和戰爭的陰影下，讓人深感人生的無常，也不禁深思誰能戰勝無常：明天和意外，哪一個會先到？

時值畢業季來臨、社會新鮮人出籠，隨著新冠肺炎本土疫情方興未艾、持續延燒，目前有多達上萬人啟動無薪假（減班休息）、上千家企業因此受到波及影響，對於準備投入職場的新鮮人而言，難免感到忐忑不安：求職期可能會拉長，薪水也可能遠遠不如預期。

小花平台經常在固定保險專欄《保險停看聽》提出「先保障好自己，才能擴及保護家人」觀點，以社會新鮮人為例，踏入職場後，這就意味著不再像以前還在校園時，隨時有父母和家庭強力的後盾支持，「出社會就是長大了，該是對自己負責，做個獨立、不拖累家人的大人。」

如果從保險保障角度思考，以前有父母幫自己買保險，現在開始則要好好思考如何以有限的預算買到高CP值保單？須知：「花小錢買到大保障」並非人人都能做到！以下彙整小花平台保險顧問專業建議：社會新鮮人該怎麼保最聰明？

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