「保險小白」首張保單買什麼？專家：這4張保單必買！

6月畢業季，各級學校學生陸續舉辦畢業典禮，預計有數萬名社會新鮮人即將步入職場；受到近幾年新冠肺炎疫情的影響，企業主用人態度趨於保守，不過隨著後疫情時代來臨，人們愈來愈適應整個疫情大環境，許多企業超前部署啟動大徵才，社會新鮮人也開始摩拳霍霍、準備出擊！根據國內求職網站調查顯示，今年熱門科系諸如：生化科技學系、電機系和資工系、醫藥衛生學系等科系的畢業生平均有超過3份工作可以挑選，另有高達9成的應屆畢業生在畢業前就開始著手尋找適合的工作。

面對求職前景更趨明朗之際，小花平台保險顧問從專業保險觀點與角度設想，指出初入職場的社會新鮮人普遍對於風險承擔能力較低，加上其中有不少人在踏進職場前多半仰賴父母建構基本保障，或是投保意外險、旅平險等短效期險種，反而更顯重要的長效期保障是比較欠缺的。對此，小花平台保險顧問提出中肯建議，無論是從來沒有買過保單的「保險小白」或是已經擁有第一張保單的「保險新手」，都應該及早釐清現階段自己「最需要」的保險是什麼？並及早補足風險缺口。

《現代保險雜誌》：社會新鮮人最想買這2險種

說到一張保單都不曾買過的「保險小白」，第一張想要入手的險種是什麼？根據《現代保險雜誌》調查發現，最受青睞的不外乎是含有死亡給付的人壽保險，其次是含括日額型或是實支實付型醫療險在內的醫療險；再進一步分析，「保險小白」之所以會成為小白的原因，主要考量「沒有預算」、其次是「靠自己的儲蓄和理財已足夠」和「保費太貴」等，都是促成他們裹足不前的疑慮。

針對社會新鮮人的保障規劃，小花平台新聞專題多有深入分析及報導，一再強調一定要掌握好3個基本功：定期壽險、意外險（意外醫療險）、實支實付型醫療險，等到一切準備就緒後，並進一步強化癌症險、重大傷（疾）病險及長期照護險等，補足自身風險較高的區塊，讓保障更上層樓，「先求有再求好，等到未來有餘力時再補足缺乏的部分。」

換句話說，社會新鮮人在尚未有足夠的經濟基礎做後盾之前，買保險規劃順序一定要把握一個原則：「重保障、輕儲蓄、先定期後終身」，也就是善用定期壽險「花小錢就有大保障」的特性，另再額外附加意外傷害醫療保險附約，等到自己在職場上羽翼漸豐後，財富底氣愈來愈足，此時就可以考慮將定期壽險轉為終身壽險，或是提高投保金額的保障額度。

一般來說，保險購買先後有講究，最重要的是掌握3個基本原則：「先保大再保小」、「先保近再保遠」、「先保夠再保本」。

原則1、先保大再保小

當風險發生時，損失幅度大的先保，其次再考慮損失幅度小的風險；從另一個層面來看，也可以視為先規劃好家庭經濟支柱的風險，其次再來考量孩子的保障。

原則2、先保近再保遠

先保當下即時可能發生的風險，像是意外身故、意外失能或是重大疾病，等到手頭預算比較足夠了，再進一步考量日後時間比較久遠可能發生的風險，像是因應現代人長壽衍生而來的退休金不足風險。

原則3、先保夠再保本

最後要強調的是，不要為了想要還本或是落入「保終身」迷思，而忽略了「足額」保障的重要；以醫療險為例，建議先以定期型醫療險保足額度後，才進一步考量還本型或是終身型醫療險。

畢業潮來襲，找對工作也要顧好保障！

畢業潮來襲，說到社會新鮮人要面臨的第一個煩惱，就是找對人生第一份工作；另外同等重要的是，及早規劃個人全面保障，以降低風險不確定性，除了前述最受保險新手青睞的人壽保險及含括日額型或是實支實付型醫療險在內的醫療險外，小花平台保險顧問建議，也不要忘了同步規劃意外險附加傷害醫療保險附約及整筆給付的癌症險、重大傷病險。

「首先確實把握好這4個建議優先規劃的險種，把錢花在刀口上，以個人風險缺口為第一考量，如果手上還有多餘的錢，才進一步思考是否需要額外購買終身型或是投資型保單。」小花平台保險顧問同時也提醒，如果自認為是保險門外漢，為確保自身權益，如有任何有關投保問題，建議趕緊與專業保險顧問聯絡並諮詢相關問題，以免個人權益受損。