想戰勝市場？《致富心態》作家分享簡單投資策略 只需思考三件事

剛開始工作時，我總是自己決定要買哪些股票。當時我們持有的只有個別股票，多數股票都是波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）或寶僑（Procter & Gamble）等大型公司，少數股票則來自我認為投資價值夠高的較小型公司。在二十歲到三十歲之間，我在任何一個時間點都持有大約二十支個股。

我不知道我自己在挑選股票的那段期間表現得如何。我的表現有贏過市場嗎？我不確定。我就像多數自己選股的人一樣，總會遇到賠錢的時候。無論如何，後來我的觀點逐漸轉變，如今我名下的所有股票都來自低成本指數基金（low cost index fund）。

我不覺得主動挑選股票有什麼不好的地方，無論你是自己挑選股票或者把錢交給主動型基金經理人，都很不錯。我認為確實有些人的表現能勝過市場的平均值──只不過這件事情其實非常困難，比多數人想像的還要困難很多。

若要用一句話來總結我對投資的看法，這句話大概是：所有投資人在挑選策略時，都應該選擇最有可能成功達到目標的策略。我認為對多數投資人而言，定期定額投入低成本指數基金是最有可能長期成功的投資方法。

但是，這並不代表每一次的指數投資都能成功，也不代表每個人都適合這種投資方法，更不代表主動挑選股票注定會失敗。整體而言，金融界目前太過根深蒂固的認為，我們一定要在這兩者之中擇一──那些強烈反對主動投資的人尤其如此。

打敗市場本來就是件難事，成功的機率應該很低。如果這些事情簡單到每個人都能做到，市場上就沒有機會可言了。所以，當我們看到大部分試圖打敗市場的人都以失敗告終時，我們也無須訝異（根據統計資料顯示，在2010～2019年這十年間，85％的大規模主動投資經理人表現都低於標普五百［S&P500］）。

在我認識的人當中，有些人認為想要勝過市場是很愚蠢的行為。儘管如此，他們依然會鼓勵自己的孩子追求這個難以企及的目標，成為場上的專業選手。每個人都有權利做出自己想要的選擇。人生其實就是一場機率遊戲，而我們對於機率的看法各自不同。

我在投資多年後逐漸意識到，如果我們能在未來數十年繼續把錢投資在低成本指數基金上，放任複利錢滾錢的話，我們有很高的機率能達成家庭財務目標。這個觀念大致上來自我們節儉的生活模式。如果你無須冒著額外風險嘗試超越市場，就能達到所有目標，那又何必去冒風險呢？就算無法成為這個世界上最傑出的投資人，我也不會遇上什麼問題；但變成糟糕的投資人，對我來說，絕對會是個大問題。每當我從這個角度思考，我就能毫不猶豫的選擇並持有指數基金。我知道並非所有人都同意這套邏輯，對我那些以戰勝市場為專業的朋友來說，尤其如此。我很敬重他們的工作，但對我們家來說，低成本指數基金才是最合適的投資方式。

我們每次領到薪水，就會把錢投資到指數基金―這些指數基金中有美國股票也有外國股票。我們沒有設立明確的目標，只是把開銷剩餘的錢投資進去而已。我們把退休基金帳戶的存款上限調到最高，用來投資這些基金，並且也拿去投資孩子們的五二九大學儲蓄計畫（529 college savings plan）。我們的投資僅止於此。事實上，我們的總資產就只有三樣東西：一棟房子、一個支票帳戶和領航集團（Vanguard）的幾支指數基金。

我們不需要更複雜的投資方式。我希望一切都能保持簡單明瞭。我最相信的其中一條投資哲學是：你為投資付出的努力和你獲得的回報之間，只有極低的關聯性。這是因為，真正在推動這個世界的其實是那些頂尖的成功人士―大多數收益都流入極少數人的帳戶中。無論你多麼努力投資，只要你沒有達成策略中最關鍵的那兩、三個條件，你必定無法順利；反之亦然。無論再怎麼簡單的投資策略，只要好好掌握成功的必要條件，這個策略就能順利運作。我的投資策略不需要我自己挑選正確的產業，或預測下一個經濟衰退期何時到來。我的投資策略需要的是高儲蓄率、耐心，以及樂觀預期全球經濟將會在未來數十年創造更高的價值。我為投資付出的努力幾乎都用於思考這三件事──尤其是頭兩個我自己就能控制的條件。

有鑑於我過去曾改變過投資策略，未來我當然也有可能再次改變策略。 《檯面下我是這樣投資》。圖／樂金文化提供

無論我們用什麼方法儲蓄或投資，我都很確定我們的最終目標會是獨立自主，我也很確定我們每次選擇的都會是能讓我們一夜好眠的策略。

這就是我們的終極目標：完全掌控致富心態。

不過請別忘了，每個人都有權利做出自己想要的選擇。無須認為他人的投資策略過於瘋狂。

(本文摘錄自《檯面下我是這樣投資》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)