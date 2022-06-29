通膨來了！購買力恐下降45％？專家：資產配置「這件事」最重要

資本革新公司（Capital Innovations）的創辦人暨首席投資長──麥可．安德希爾，率先開拓許多現在廣為使用的非常規投資組合策略。他10歲開始就到工地當木工、經營社區的除草服務；大學畢業後曾在雷曼兄弟實習，後來更有幸進入全球最大的幾間資產管理公司工作。擅長評估風險與報酬的他要告訴大家：最重要的永遠都是現金流。

或許，不是每個人都會擔心通膨，但我們仔細檢視1900～2019年這段期間的通膨狀況，通膨的年增長率落在3%──聽起來好像不多，對吧？若通膨率連續三十年都保持在2%的話，你的購買力將會下降45%。因此，通膨會為所有投資人帶來「長壽風險」──指的是投資人活得很久，以致用盡財務資源；或者退休人士活得很久，最終用盡退休金。

不同資產類別的表現，會因為許多因素而有所不同，但其中有兩個最基礎的因素。第一個是經濟成長或衰退的速度；第二個是經濟狀況正在通膨還是通縮。在打造機構資產配置的框架時，最基礎的考量就是針對上述兩個因素的預期。接著，我們要決定的是如何把資產配置到四大類別中，每個類別對投資人的投資組合來說，都有不同的用處。

● 固定收入： 維持資本，限制波動性，提供流動性。在遇到意外的通縮時可以避險。

● 絕對報酬： 以較不依賴股票與固定收益市場的方式，產生無關聯報酬。

● 股票： 提供長期資本增值。

● 不動產： 在遇到意外的通膨時可以避險，並產生長期總報酬。

聽起來很簡單，但現在的投資人必須不斷仔細分析政府因為2020年COVID-19而採取的行動，釐清這些他們無法影響的政策所帶來的衝擊，這些政策包括政府為了拯救美國經濟，用來不斷刺激市場的財政政策與全球貨幣政策。資產配置者需要持續重新校正這些資產配置模型，才能配合越來越高的波動性、不確定性、複雜性與模糊性。

● 波動性 ―貨幣、全球股票與固定收益市場的波動性，缺乏穩定且可預測的市場與法規。

● 不確定性 ―貨幣政策與財務政策在數個月甚至數週內出現大幅變動。

● 複雜性 ―ETF的空間越大，市場風險也就越大。由於投資逐漸轉往被動基金，所以資金可能會集中在少數幾個大型商品中，使得系統性風險增加，市場因此更容易受到少數幾個大型被動商品的影響。修正變得更加極端。

● 模糊性 ―投資人會猶豫該不該投資和探索他們不熟悉的多樣化商品，使投資多樣化受到限制。

過去二十年來，針對通膨數據的研究揭露了令人擔憂的趨勢。我簡單歸納如下：

●政府針對某個商品規範或服務規範管制得越嚴格（越寬鬆），長期價格就越容易上升（下降）。舉例來說，因為政府大規模資助與規範，導致價格大幅上升的，包含醫院與醫療支出、大學學費與兒童照護；因為政府相對較少資助與規範，導致價格下降的，則包含軟體、電子產品、玩具、汽車與成衣。

●相較於整體通膨率、薪水與服務價格（教育、醫療與孩童照護的價格）上升，製造業產品（汽車、成衣、家電、家具、電子用品、玩具）的價格則大幅下降。

●可交易商品的國際競爭越激烈，其價格就會下降得越嚴重，此類商品包括玩具、成衣、電視、家電、家具、鞋類等。

機構投資人接收到的建議，往往會是投資多種關聯性較低的產業，藉此降低風險與波動性，並增加投資組合在多重市場循環中的多樣化程度。擁有這些益處的投資組合，較有可能平安度過市場的起伏，並確保其產業配置不會在市場狀況改變時跟著出現改變。

多年來，我在投資個人資產與公司資產時，一直會在整體投資組合中維持大約10～20%的實質資產（基礎建設、自然資源與房地產）―這是非常健康的資產配置。我的目標是產生收入（現金流）與資產增值，藉此推動長期總報酬與通膨保護。 《檯面下我是這樣投資》。圖／樂金文化提供

通膨將會在這樣的循環中捲土重來。這些貨幣政策與財務政策的強勢協調與擴張，將會再次推動通貨膨脹。我們認為，決策者很可能會繼續沿用這些政策，破壞過去三十年來的結構性反通膨力量（科技、貿易與大型公司），並且帶來極高的風險。

通膨的壓力將會再次猛烈襲來，所以請務必做好準備。

(本文摘錄自《檯面下我是這樣投資》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)