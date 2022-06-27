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他玩股慘賠見定存0.6%也傻了...哭喊「不會理財了」 網給希望：還有救！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自己玩股慘賠，害他頓時對投資失去自信。 示意圖／ingimage
一名網友抱怨自己玩股慘賠，害他頓時對投資失去自信。 示意圖／ingimage

玩股玩不贏別人...只會慘賠沒救了？一名網友抱怨自己玩股多年來賠了很多，不禁感嘆自己「已經不會理財了」，便想轉往保守的儲蓄方式，把錢拿去存定存，但卻又面臨通膨難題，令他為難哭喊「還有其他理財方式嗎？」貼文一出，引來網友拋出各種替自己加薪的好方法。

這名網友在PTT發文感嘆自己不會理財，且玩股也賠了很多，於是萌生「把一些資金放定存就好」的保守儲蓄法，但他認為「現在的定存（利率）大概0.6到1.2%左右而已，遠輸給通膨」，便想求問網友是否推薦其他理財方式？

對於通膨吃掉定存利率的難題，網友們紛紛獻計推薦「買0050放至少10年就可以了」、「買金融股，別買什麼0050」、「給個關鍵字，加密貨幣定存」、「換美金，等升息到一個段落後再定存，應該有3%再加台幣貶值，2、3年內再看情況換回台幣開始定存」、「直接買那支定存銀行的股票啊」，認為除了定存之外，還有很多相當不錯的投資方式。

PTT 定存 通膨 加密貨幣 金融股

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