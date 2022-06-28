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他月薪8萬卻存不了錢「刪外送APP有用嗎？」 網籲記帳：先買1保險

聯合新聞網／ 綜合報導
網友跪求「超痛存錢法」。圖片來源／ingimage
網友跪求「超痛存錢法」。圖片來源／ingimage

理財觀念應從年輕開始培養，一名月薪8萬的網友自認花費太兇，考慮「刪掉外送APP、對發票、機車加油改加92」等方法存錢，他還上網詢問「超痛存錢法」，但其他網友直言，這些方法只能存下零錢，建議他先記帳，也有人認為他可購買「儲蓄險」，或定額撥款到儲蓄帳戶，不要無節制的花錢。

有一名月薪8萬的網友在論壇Dcard發文「跪求超痛存錢法」，他表示，自己住家裡、騎機車上班、不用負擔孝親費，但卻仍無法存錢，總結原因包括喜歡叫外送、常買禮物送姪子與姪女、每週為家人聚餐費買單、因疫情購買許多備用品、負擔與男友的約會開銷、常網購、愛買零食或團購美食。

該網友表示，最近自覺應該趁年輕多存錢，目前想到的存錢方法包括刪除外送APP、不要帶男友吃太好的餐廳、發票要對獎、機車加油改加92等，他詢問，「有沒有超痛理財法，讓我參考一下？」

其他網友則留言「才平均8萬就這樣花，估計是你以為自己賺很多就飄了，先記帳吧，限制自己的消費」、「可以試著每個月領到薪水時先把部分錢撥到儲蓄帳戶，再扣掉固定支出後，剩餘的錢才去買想買的東西」、「每個月拿到薪水自己留兩萬，剩下的匯給我我幫你存，每年給你2%利息你覺得如何？」

還有網友建議「很簡單，基本上每個月領到薪水，先強制自己扣到儲蓄險裡面就是一個很痛又不能哀的存錢方法，也是對目前的你來說最好的方法、「先存錢再用錢，投資全定期定額10年後再來看」。

Dcard 薪水 理財

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