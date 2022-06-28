2千萬該買房或買股？ 鄉民一面倒：選這個簡單很多

投資是一門學問，許多人會投資股市或房地產賺錢，有網友好奇詢問，若手上有2000萬元，應該拿來買房或是買股票比較恰當。對此，不少網友都認為投資股票比房產省事，好房常常是秒殺，2000萬最多只能買到一間房，且收租很麻煩，沒人租房也是困擾，股票則是有錢就能買，相對單純許多。

有網友在PTT發文詢問「收租vs收股息？」，他表示，若手上有一筆現金約2000萬，將此筆資金買房，之後就可以出租收租金，不過還是必須支出維護房屋的費用，需要現金時也不可能立刻脫手，如果改將此筆資金投資股票，選擇穩健的股票或基金的話，每年可獲取穩定股息，調整也比較容易，但需面臨較大投資風險。

一名網友回覆表示，目前還沒退休，就該從現在開始買股票、賺股息，退休前存到2000萬，什麼都不做，假設60歲退休，之後每月可花5萬，存款足夠支應到93歲。另若每年額外挪出60萬投資股票，15年後也會有些成果。

該網友不建議買房，他表示，退休不該去收租，因為收租很麻煩、沒人租也煩惱，加上2000萬最多只能買到一間好房，若改買價格低的房子並租給學生，那收入來源也不穩定。

該網友說，若將2000萬拿來買房手上便沒有現金，銀行貸款也是風險之一，貸款購買2000萬的房子後，每月需償還的本金加利息都比每月5萬還多，直言「退休了何必那麼累？」

該網友坦言，投資台灣房地產不是仰賴租金收入，要賺錢得靠升值，租金則是可遇不可求，且房地產好物件通常是秒殺，只有2000萬預算還得思考才敢下手，反觀股票則是「有錢就買得到」，相對單純許多。

不少網友支持買股，留言「當然是炒股，2000萬能幹嘛」、「2000萬現金要買房收租金，也得先看你現在的現金流，不然你以為銀行會都貸給你嗎？」、「收租用想的就很麻煩，要先整理好然後帶看，會遇到一堆看了又不租，或者一直嫌東嫌西的房客，就算出租了也可能不按時繳租，一直找理由，或者突然就溜了，又要重新招租」。

不過也有網友支持買房，留言「房價不會跌，股價會跌」、「當然是收租，股版長期贏家每個人手上都一堆房產」、「這幾年是房市大贏股市」、「2000萬投報率最高的可能在竹科金山街，2005年我的房東建了5層樓共20間套房，每間收8000，沒空租過，一年收租192萬」。