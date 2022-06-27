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才存三年！豬公剖腹後蹦出20萬鈔票山 網驚：何等毅力

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享自己的兩隻豬公。 圖／翻攝自臉書爆廢公社
原PO分享自己的兩隻豬公。 圖／翻攝自臉書爆廢公社

不少人都有「養豬公」的經驗，但過程中的堅持也相當重要，因為許多豬公還沒養到最後就提早被殺掉了。日前一名網友在臉書上分享自己兩隻藍色豬公的剖腹後成果，大量鈔票在地板上堆成小山，網友紛紛直呼「別人的豬都不會讓我失望！」

日前有網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見有兩隻一大一小的藍色豬公，而裡頭都被塞滿了鈔票和硬幣，似乎沒有任何所剩的空間了。原PO接著把豬公剖開，鈔票在地板上成為一座小山，整體看起來大多是紅通通的百元鈔，但其中也參雜著五百元和千元鈔票。此外，原PO興奮在貼文中寫道，「存了三年的大小豬，終於剖腹了」。

鈔票在地板上堆成小山。 圖／翻攝自臉書爆廢公社
鈔票在地板上堆成小山。 圖／翻攝自臉書爆廢公社
原PO也在留言處分享自己的存錢方法，「三年吃了不少土」、「真的累，不過每天有閒錢就丟，維持久就積少成多，（一天）最少存50元」、「餓來的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「沒想到存紙鈔可以存滿」、「別人的殺豬公都令人羨慕」、「這個剖起來好過癮」、「別人的豬都不會讓我失望」、「瞬間變有錢人」、「都是鈔⋯⋯何等毅力」、「你的豬好富有」、「豬公存紙鈔，這個超猛」、「真猛！我的都還沒長大就死了」。

另外，有網友推測豬公內的總金額，認為應該有21萬元，而誤差值大概1000元左右。對此，原PO也大方表示，「差650元」。

爆廢公社 省錢 儲蓄

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