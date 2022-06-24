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沒房也不想買！他選一投資幫女兒存600萬 眾人吐嘈：替你擔心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己沒房也不買房，但會替孩子買儲蓄險，等成年後再把錢給女兒。圖片來源/ingimage
一名網友表示自己沒房也不買房，但會替孩子買儲蓄險，等成年後再把錢給女兒。圖片來源/ingimage

高房價時代，許多人對於買房一事只敢想不敢做，有網友曾在PTT好奇詢問「七年級還很多人沒買房子嗎？」貼文引來不少熱議，就有一名男網友分享自己不買房的理財和生活，讓許多鄉民看了不以為然。

之前有網友對於七年級生到底有多少人沒買房子提出疑問，引起不少鄉民留言討論，當中有一人分享自己的理財觀念。他說自己是74年次，目前沒有房子，未來也不打算買，對於目前的生活很滿意，一家三口沒有什麼經濟壓力，放假就是出去玩，如果過夜就會選擇飯店或民宿，「可以貴但是不能爛」，甚至疫情之前，全家出國玩的預算是30萬元，東南亞日本玩三趟或是飛歐美一次。

這名男網友表示，自己一天兩餐的餐費是600元，周末家裡不開伙，一家人會到外面吃飯，兩天吃掉4000元都算正常。雖然老婆有在賺錢，但他卻從來沒看過，兩夫妻名下沒有房產，因此未來不會留房子給小孩，能為孩子做的就是每年幫忙買儲蓄險，等女兒成年後再給她600萬，「看她要留學、要創業、要當頭期款買房都隨便她」。

男網友說對於年老退休後的生活，自己並沒有想過，只有想把退休金大概300萬元一次領，然後去歐洲和南美深度旅遊，「玩多就算多久，玩得差不多了，就到瑞士安樂死，該玩的該吃的都享受過了，活那麼長幹嘛？」

不過原PO的規劃卻被不少人吐嘈，「太理想，現實不會這樣走」、「真替你擔心」、「是說都要買儲蓄險，為什麼不買房給小孩呢？」、「還房貸，其實不會過得比較苦」、「我背房貸一餐一個人1000，出國也是一年兩次到三次，說得好像背房貸都會坐輪椅漏尿失智一樣」、「不會理財的典型」、「原po就…用消費代替資產累積，只是存錢跟投資的部分看起來效率差了點，感覺配置一下還是可以同時買房跟兼顧生活品質」。

還有網友看到儲蓄險不以為然地說「20年的尺度的投資，我是不會選儲蓄險就是了」、「儲蓄險就是等著被通膨吃掉的東西」、「儲蓄險…你還是去買房子好惹」、「反串吧，儲蓄險…」、「儲蓄險投報你有算過嗎，可憐」、「儲蓄險都被拿來炒房…哈哈」、「儲蓄險，非常不理想」、「看到儲蓄險就笑了，廢到笑的理財術」、「儲蓄險真的是廢到有剩的東西」、「買儲蓄險很蠢拉，你小孩長大後會恨你一輩子」。

買房

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