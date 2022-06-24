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小額花費累積起來卻破萬 她記帳後發現4開銷最燒錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友記帳後發現，自己的小額開銷累積起來相當可觀。示意圖。 美聯社
網友記帳後發現，自己的小額開銷累積起來相當可觀。示意圖。 美聯社

理財是一門學問，必須從開源節流兩方面同時進行，有網友表示，開始記帳後發現有許多「看似沒什麼」的消費，累積下來也相當可觀，包括飲料、聚餐、加購商品、分期付款零利率的商品等，上述零零總總加起來每月開銷都破萬元。

有網友在論壇Dcard發文表示，「有時候覺得根本沒花什麼錢，但月底打開帳戶，竟然沒存到半點錢，有點悲哀」，為了知道自己都把錢花在什麼地方，她開始記帳，想不到因此發現許多「看似沒什麼」的消費，累積下來卻都超過萬元。

第一為飲料費，她表示，平時買飲料花費無感，但實際算下來每月也花了1500元。第二為下班聚餐費，每次跟同事下班後聚餐約花800元左右，一週至少聚會一次，每月開銷就多了5000元以上。

第三為加購商品，每次網購看到有優惠的加購商品就會衝動購買，但是買了後使用頻率也低，反而增添不必要的花費。第四為分期零利率，她近期買了名牌包包，分期下來每月只要付2000元，但其實為了一個包包開銷這麼大並不划算，只是分期零利率讓她出現「消費很少」的錯覺。

該網友說，她習慣使用的記帳APP為「存錢管家記帳通」，她每週都會檢視記帳報表，隨時追蹤消費狀況，看到自己結餘越變越少，就會警醒自己少花一點，有效控制花費。

其他網友針對她的問題也給出建議，留言「1.咖啡可以自己去好市多買自己泡，自有品牌的即溶一杯只要0.75元，飲料的話可以去大賣場買紅茶包、冬瓜磚，放大水壺冰冰箱可以保持大概一週。2.聚餐不點酒，如果真的要省就是要跟同事溝通去便宜的地方或是拒絕。3.加購商品只買衛生用品（衛生棉、衛生紙、口罩、酒精）4.分期不是壞事，但真的要記錄，了解自己的金流，我是這樣省下來的」。

還有網友留言「我絕對不用分期零利率」、「覺得分期真的是個坑，目前都是儘量不分期買東西」、「我覺得都是正常花費」、「跟你一樣本來沒在記帳，近期開始記帳才發現原來自己開銷那麼大」、「真的要做帳，目前這個月花費還在持續攀升中」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dcard 理財

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