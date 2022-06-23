逢低布局...是抄底？還是接刀？專家教「這樣選長期投資標的」

在各國通膨率飆升，以美國Fed為首的各國央行，頻頻調升利率之下，各國股、匯、債市，都面臨了一波波的重挫。這時候，有不少專家就跳出來說：當股市大跌、人心悲觀的時候，投資人更應該要積極進場逢低布局。

這話沒有錯，但問題是，逢低進場布局的前提必須是：這檔標的是適合長期投資的標的。也就是說，如果投資人買到錯誤的標的，就算是以「抄底」的心態長期投資，恐怕也可能會是一場災難。

其實在上一期專欄中，筆者提到「建議廣大勞工應該自行選擇『正確標的』，且『定期定額長期投資』才是」之後，就有讀者詢問有關「長期投資標的」的問題。

所以這一期專欄，筆者想藉由以下的「篩選」方法，讓投資人了解「如何正確選擇長期投資標的」？以下內容是上一期專欄中，採訪到的一位受訪者的公司—安睿宏觀財務顧問公司，為客戶篩選投資標的的標準。筆者認為頗值得一般投資大眾參考，所以想在此詳細介紹其邏輯與做法給投資人。

該公司總經理劉凱平再三強調，這一套篩選標準的產出，主要是考慮到一般散戶沒有時間、沒有大錢、沒有專業，更沒有興趣，深入了解每一個投資標的的內涵。才會以專業的角度，幫忙客戶挑選投資標的。

簡單來說，這一套長期投資標的的篩選標準，包括了最重要的「質化」與「量化」兩方面（請見下圖一及圖二）。下圖一的初選機制，是有關「質」方面的挑選。

圖一、基金初選機制：

資料來源：安睿宏觀證券投資顧問公司

其中，第一項「歷史未滿3年不考慮」是有兩個意思：

1.新成立未滿3年不碰。

2.經理人管理此基金未滿3年。

劉凱平解釋，這是因為產業多空週期，至少會有3年左右。如果未滿3年，未經歷過市場、產業的多空循環，表現就難以論定。且根據過去的經驗，有的基金是在多頭或空頭，才會表現得優於同業。

第二項的「資產規模太小」不考慮，是因為以國內為例，法規規定基金規模低於1億元以下，就要進行清算或合併。所以，低於3億元以下，差不多將屆此一法規的臨界點了。而這種很很可能隨時會被清算掉的基金，當然會被列為該公司拒絕推薦給客戶的標的了。

至於境外基金規模「至少要大於1億元美金」，主要的考量是在於：如果是全球型股票型基金，基金規模不夠大，根本很難做到儘量投資標的分散的目標，且基金經理人操作可迴旋空間也小。

一般來說，國外全球股票型基金，只要美金3000萬元就可承做（一般是5000萬元以上）。但劉凱平認為這樣的規模（5000萬元美金），對於一般散戶來說，都還算是太小，無法達到徹底分散的效果。

有關「質」的第三項的標準是：只挑區域型及全球型。除非投資人對於某一國家或產業的經濟或金融市場特別了解（非只是「喜歡」或「喜愛」），就不會推薦他們單一國家，或是投資主題的基金。

劉凱平表示此一標準，最大的考量點就在於：風險與報酬率的同時考量。因為長期投資的基本概念及要求，就是「徹底分散」，更何況，一般投資人本就對市場投資不甚了解，哪可能對單一國家或投資主題「非常了解」？

他進一步解釋，推薦標的之所以「不特別挑單一國家或投資主題」，並不是因為不看好某一段時期的單一國家或投資主題，而是希望把這樣挑選的權利，交給專業的基金經理人來負責。

「因為，就算是全球或區域型的基金，每一位經理人每一年加重投資的單一國家或投資主題（也就是「interest theme」，例如綠能、銀髮商機、機器人…等），都會有所不同。應該讓基金經理人來選標的，才能賺得更高的價差，而不是由非專業的一般投資人來做」，劉凱平說。

圖二、基金複選機制：

資料來源：安睿宏觀證券投資顧問公司

上圖二的「複選機制」，就是所謂「量化」的篩選指標。其中的「中長期績效表現」與「長期波動率」，主要是基金一年、三年、五年、十年的績效表現要高，而長期的波動率要低。

劉凱平強調，一檔基金越長期的績效表現優異，對於投資人的參考價值也越高。當然，他認為這部分的篩選，也會特別留意某些基金在多頭或空頭期間，特別優異的表現。

除了以上「質」與「量」的篩選外，劉凱平強調還會直接與基金經理人，進行面對面的提問，了解他們的投資哲學，以及再次確認，該基金的績效表現良好，並不是單純因為經理人「運氣較好」。

國內共1999檔核准的境內、外基金中，經過以上的篩選之後，該公司推薦給客戶的基金名單如下圖三。不過，它只是參考名單。因為，考慮客戶的資金不多，所以在某一資產類別（請見下圖四）中，只會推薦給客戶1-2檔基金（通常是績效前兩名者）而已，不會要求投資人買齊所有名單中的標的。

此外，只要是同一資產配置類別（同一報酬率及風險屬性）的客戶，所推薦的投資標的都是一樣的。且只要投資標的沒有太大的「失常」，標的也不會常常更換，以期符合「長期投資」的目標。

圖三、經過「質」與「量」指標篩選後的標的數目：

資料來源：安睿宏觀證券投資顧問公司

圖四、不同資產類別的投資組合建議：

資料來源：安睿宏觀證券投資顧問公司

以上圖四的「建議持有期間」，代表了「達到目標報酬率的時間」。舉例來說，「保守35」的長期目標年化報酬是「通膨+1%-3%」，則必須持有超過3年以上，整體績效才能達到此一目標年化報酬率。

所以，該公司主要是依照「希望平均報酬率」，來分配客戶的組別。也就是說，會先看客戶的「預期報酬率」，其次才是看對方的風險偏好。而在正常的狀況下，假設客戶的投資理財目標是「退休規劃」，且未來只在台灣退休過生活，會讓客戶集中挑選「境內基金」；但如果投資期間很長，再加上沒有「退休在國內」的限制，則通常會推薦客戶「長期績效表現高於台股」的「境外基金」。

當然，圖四也可以這樣運用：表格中有關「資產配置架構」裡的「建議持有期間」，也可代表「想要進行退休規劃的投資人，還有多久準備時間」？舉例來說，如果投資人還有10年就要退休（或其他理財目標），則可以選擇「積極90」，但如果只有3年，則會建議選「保守35」。

更重要的是，由於有相當比例人口的平均餘命，遠高於退休年齡。因此，劉凱平也不忘提醒民眾：就算退休後，還是需要積極投資理財。而且，就算是有固定現金流需求的退休族群，也完全不建議在資產配置中，納入風險特高的高收債，以及配息基金等標的。「因為，客戶若需要固定現金流，可以定期贖回一部分基金以因應，且配息型基金的報酬率，都會比較差」，他說。

最後，筆者想趁這個機會，藉由一份國外的長期研究報告數據，補充說明一下：為何「正確選定投資標的，並且長期投資」，是如此之重要？下圖五裡每一個綠色及紅色條塊，都代表「過去持續投資20年」的年複利平均報酬率。其中，綠色條塊代表純指數的投資，且投資人在投入資金之後，就完全沒有任何進出。

圖五、投資人殺進殺出的長期投報率，遠低於定期定額長期投資：

資料來源：安睿宏觀證券投資顧問公司

至於紅色條塊，則代表投資人過去20年間頻繁進出、轉換的結果。由此可以看出，長期固定投資股票，投資人最差，也可以獲得約6%的年複利報酬率（如果以MSCI全球股票指數為例，自1986年成立以來，長期投資的平均年化報酬率有8.14%，請見下圖六）。但假設投資人頻繁進出，因為非常容易看錯時點、買高賣低，而讓自己的年複利報酬率，降到可能連2%都不到。

圖六、不同期間持有全球股票指數滿20年的平均年報酬率：

資料來源：安睿宏觀證券投資顧問公司

所以，就算投資人沒有像這樣的專家，能幫忙篩選值得長期、定期定額投資的標的，只要按照以上「質化」與「量化」的標準，選擇複製全市場指數的ETF，至少長期投資下來，報酬率也不會讓投資人失望的。至少、至少，也比頻繁進出投資標的，要好太多了！