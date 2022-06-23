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60歲父母都沒醫療險 獨生女大生憂：該存錢還是月繳1萬保費？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問該好好存錢還是買醫療保險。圖片來源/ingimage
網友詢問該好好存錢還是買醫療保險。圖片來源/ingimage

台灣面臨高齡化及少子化等社會問題，小家庭已成現代趨勢，對於年輕人而言，父母老年後的醫療費用將是一大經濟壓力。一名身為獨生女的網友煩惱，父母都已年近60歲，未來得負擔父母的長照費用，她猶豫該好好存錢，還是每月買一萬的醫療險。其他網友建議她可買保險，只是不需選擇價格這麼高的產品。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她是一名獨生女，目前還在讀大學，但父母都已年近60歲，且沒有投保醫療險，爸爸是公務員、媽媽是家庭主婦，爸爸月薪約4萬、年資40年，兩人住在台中鄉下的透天厝。

該網友說，回想爺爺奶奶過世時，爸爸有其他兄弟姐妹共5人可以分擔花費，如醫藥費、看護費等，然而她是獨生女，恐怕難以負荷兩人的長照費，她猶豫到底該好好存錢，還是投保每月1萬的醫療險。

該網友說，目前她半工半讀，每月可賺4.7萬，有時收入可以達到8萬，未來出社會月薪約可達7、8萬，但必須在市區租房，她崩潰表示，「我沒有兄弟姊妹可以跟我分擔父母的錢，未來父母醫藥費、看護費、醫材費保守估計幾十萬幾十萬在燒，再加上我不能倒下或生病不然直接出事，所以想問問各位大大對於我這個情況有什麼看法或建議嗎？」

對此，許多網友紛紛留言建議「妳自己的保險現在一萬負擔太大，可以先減少項目，剩下的以後出社會有能力再補」、「保障還是要有，但你可利用薪水的10%～15%來規劃，至少身邊也有錢，也不會讓自己的生活有狀況的時候沒有保障，30%～35%做理財規劃，也要保留緊急預備金」。

還有網友留言「會建議自己先買保險，實支實付建議額度在15萬以上，它是算週期的，20天左右算一個週期，超過的醫療金額再自己補貼，15萬差不多癌症的標靶治療可以剛好負擔。爸爸媽媽的部分可以多詢問保險公司，應該還是有產品，我們家也是保險支付癌症醫療支出，如果沒有保險的話，一年的療程快百萬跑不掉，生病又沒錢家裡會很快垮掉的」。

保險 Dcard 醫療險 長照

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