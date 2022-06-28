財富重分配的絕佳時代 「多重資產」靈活調度掌先機!

越是動蕩的時代，越是機會的時代。面對高通膨、美國升息的壓力，只要心態調整得宜，其實亦可視為財富重新分配的絕佳時機。也因為單一市場面臨較高波動，更需要應用多重資產策略，野村投信產品策略部副總樓克望Chris指出，野村多元收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，除了以343黃金比例瞄準「關鍵3力」，更輔以靈活的ETF運用，這樣彈性的策略，除了有助於穩定投資情緒外、也能增加在波動中追求報酬又兼顧收益的機會。

綜觀全球經濟市場，從聯準會持續鷹派的態度來看，經濟放緩已成必然趨勢，市場波動難以避免，投資人可將2022視為「轉骨年」，轉骨年的陣痛期，是邁向成長路上的必經歷程。當然，這不是金融市場上第一次出現轉骨年，「投資人是否可以從過去類似的經驗中學到什麼？」樓克望分析，投資人會發現：2022年如果只投資單一資產，波動會非常的大，建議應該將「多重資產」納入投資組合中。

樓克望表示：「以我們的野村多元收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)來說，透過343的黃金配比，第一個3是30%、運用於非投資等級債券，4是40％、運用於全球股票，第二個3則是30%的投資級債搭配可轉換公司債，在這樣343的黃金配比下，進行相應的靈活調整。

靈活調整在波動環境中有多重要? 最大優勢就是投資團隊能針對市場狀況即時調整，首先，「面對延長的通膨戰線和聯準會加速升息」，團隊將持續增持通膨受惠產業，包括能源服務等相關標的，減持對利率敏感度較高的標的，如科技股及成長股。其次，針對「大家最擔心：快速升息帶來的成長風險」，基金在選股上將會以毛利率與現金流量強勁的價值型股票及低波動標的為優先，同時回補短天期、信評A以上、價格具吸引力的投資級債券。最後，基於歐美國家有序解除防疫措施及邊境控管，將持續增持解封概念相關標的，不錯過任何發掘投資新亮點的機會。

立足343的最佳配置

資料來源：野村投信；資料日期：2022/5/31。***黃金比例：本配置比例可能依據市場不同情境而略有變動，且基金投資組合將因時而易，請投資人留意。

樓克望進一步分析，除此之外，一個純正的多重資產策略，不能只投資在單一市場、國家或區域，必須放眼全球，全球的機會都必須被納入，透靈活運用ETF，可以讓這檔基金快速參與其所看好的股票市場或是產業，也可以透過ETF分散投資部位中債券的風險、創造更好的投資效果，ETF的運用是多重資產策略中重要的關鍵元素之一。

而「人生難買早知道」的道理，在投資市場上特別有感，樓克望觀察，過去聽過不少投資人向他表示，未能掌握包含過去2008年金融海嘯、2012年歐債危機、2018年美中貿易戰與2020三月Covid-19的市場低點，他進一步點明，放眼當下，何嘗不是又一次財富重分配時機的來臨？「我想不用太懼怕波動，因為大型的波動，是讓投資人快速累積大量基金單位的好時機，在這個前提下，我們會認為，選擇一檔好的多重資產基金，透過關鍵三力：收益吸引力、資本增值力，以及靈活防禦力。」的提供，能夠快速幫助投資人，在波動、震盪劇烈的環境中，相對穩定我們的投資情緒、也能提升波動中追求報酬又兼顧收益的機會。」

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