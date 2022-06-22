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日幣狂貶「哪些產品跌最多」 網喊運費太貴：只有這個最有感

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人趁著貶值，趕緊把日幣換好換滿。 示意圖／ingimage
不少人趁著貶值，趕緊把日幣換好換滿。 示意圖／ingimage

近期日幣大貶，根據台銀最新日圓牌告現鈔賣出價，今（22）日早上盤中最低價一度來到0.2217元，持續下創逾25年新低。一名網友日前在網路上發文，好奇詢問大家「現在在台灣哪些日本產品因為日幣貶值特別有感」，而貼文底下也掀起討論。

一名網友日前在PTT發文，原PO提到最近日幣狂貶，日本央行也持續實施超寬鬆貨幣政策，「但看新聞其實日本民眾有46%希望停止、只有36%的民眾支持」。

原PO根據自己所學，認為日幣貶值應該會相對台幣購買力提升，加上這幾年因為疫情的關係，出國旅遊成本大增，現實上很難特地休長假換日幣到日本玩。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「現在在台灣哪些日本的產品，因為日幣貶值特別有感？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我常買衣服的，覺得差超多」、「消費者還好，進口商爽到有感吧」、「從日亞訂日本牌的電器產品都滿有感的吧」、「最近日亞買虎牌電子鍋，含運買回來才2000」、「在台灣買日本亞馬遜」、「可以日本線上買的才有感」、「買日圓計價的線上課程，學費變便宜」。

另外，也有網友表示，「只有買日幣最有感」、「便宜的日貨還在海上」、「台灣都賣特別貴啊」、「無感，運費有夠貴」、「日幣標價台幣賣，￥當NT$賣」、「要運來台灣的可能降的費用都被運費吃掉了」、「買實體就沒輒了，運費貴死」。

PTT 日本央行 日幣

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