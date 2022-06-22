新鮮人投保這樣做！重保障＋輕儲蓄＋先定期後終身

國內新冠肺炎疫情方興未艾、持續延燒，根據勞動部日前公布有關無薪假最新統計指出，目前有多達上萬人啟動無薪假（減班休息），已有上千家企業受到波及影響，內部營運機制受到不小衝擊、元氣大傷，尤有甚者，今（111）年畢業準備就業的職場新鮮人不免擔憂焦慮：求職期可能會拉長，薪水也可能遠遠不如預期。

2022年高薪產業電子製造業5.6萬居冠

根據國內人力銀行調查：職場新鮮人期待自己出社會的第一份工作起薪平均新台幣34,921元，再進一步交叉分析觀察，其中大學畢業生的期待起薪為32,470元、研究所畢業生的期待起薪則為41,694元，與去（110）年疫情剛爆發時相較，其實落差不大，這表示隨著疫情持續擴大，儘管職場新鮮人不免擔心自己找不到工作、領到的薪水追不上自己心中的期望值，但是仍未「下修」期待的入行起薪。

你知道時下職場新鮮人最嚮往的產業與職務是什麼？根據調查，最嚮往產業前3名依序為資訊科技業、教育政府團體、百貨販售等；至於最想從事職務前3名則依序為管理幕僚或是人事行政、貿易業務或是門市客服、行銷企劃或是專案管理等。另外，再說到10大高薪產業前3名依序為「電腦及消費性電子製造業」的56,531元、「半導體業」的54,729元及「投資理財業」的51,218元。

說到職場新鮮人在薪水有限的情況下，如何把錢花在刀口上？這對於無論是投資理財或是保險規劃都是非常重要的。小花平台保險顧問指出，職場新鮮人理財首先看重的應該是「累積本金」，對於絕大多數人將目光焦點放在投資報酬率，想要快速累積第一桶金，這種想法很合理也很合邏輯；只是，也因此忽略了投資報酬率與風險程度呈現正比關係：當投資報酬率愈高時，風險程度也愈高，可能不僅無法讓你快速累積財富，甚至會損失部分或是全部的資本。

此時保險正好發揮了轉嫁風險的功能，也是一種安定人心的力量，小花平台保險顧問基於保險角度提出專業建議：「重保障、輕儲蓄、先定期後終身」，尤其一定要及早養成理財好習慣，那麼，達到財富自由、提早退休就絕對不是夢！「職場新鮮人投保以規劃好自身保障、不拖累家人為基本原則。」以下整理小花平台保險顧問提出依照個人生涯規劃按部就班、做足保險保障的聰明投保原則：

原則1、社會新鮮人保險規劃3原則 迎合需求聰明投保要花在刀口上

原則2、《專題報導》保險入門課：社會新鮮人投保4險種最優先

原則3、《專題報導》鳳凰花開時…社會新鮮人買保險掌握3原則、保障不錯過、不漏接！

原則4、《專題報導》畢業季倒數 社會新鮮人投保停、看、聽！

原則5、新鮮人如何無痛存下第一桶金？