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30歲女月薪8萬「仍是月光族」她見友人存款驚：真的不應該

聯合新聞網／ 綜合報導
30歲女子月薪8萬，卻苦嘆自己還是月光族。 示意圖／ingimage
30歲女子月薪8萬，卻苦嘆自己還是月光族。 示意圖／ingimage

物價年年漲，薪水卻凍漲，讓消費者大喊吃不消，入不敷出的情況下，不少人都無奈成為「月光族」。近日有一位月薪8萬的女網友，卻還是開心的花錢當月光族，偶然得知和自己同齡朋友，薪水比她低，還存到50萬，她整個嚇醒，直呼自己「真的很不應該」。

一名女網友在Dcard發文說，自己30歲沒有房貸，家裡有給一間小套房，有車貸，目前在科技業做法務文書，月薪8萬元，一個月還車貸加上給家人生活費，大概花費3萬8。

剩下大概3萬7，她也算了一下，如果一天一餐在外面吃，每天都會喝飲料，餐費大概7500元，還有油錢約4000元，有一台Gogoro電池費300元、電信費800，全部加起來大概一個月花1萬2600元。

原po表示，之前花得很開心，完全都沒有存錢，就是月光族，但近日跟同齡朋友一起吃飯，他說他存到50萬，驚訝的是，朋友薪水比她還低，又有另一個朋友，他是家庭主婦，都會偷偷從菜錢扣私房錢，也存了30多萬。

原po突然覺得自己很糟糕，一直都在高薪的工作環境，就隨便亂花錢，「真的很不應該」，自己一年來只有買一個名牌包8-9萬，其他沒有醫美、美甲，也沒有抽煙喝酒，「說真的，我也不知道我花到哪」。

原po說，最近連做夢都夢到自己變成乞丐，到處跟人借錢，在想要怎麼省錢，「請各位達人給我點建議，我決定要洗心革面了，不然真的太廢了」。

貼文一出馬上引起網友熱議，紛紛回應，「嗯⋯30歲還沒有存款是有點糟糕！ 該幸運的是你有個好家庭，起碼不用擔心住的問題」、「月薪八萬沒存款真的有點可惜誒，第一步妳需要認真記帳了解自己開銷最大的地方去做調整，然後想要≠需要」、「我也月薪8-9萬，存4萬左右吧，但沒房哈哈哈」。

不過也有人認為，「一個月八萬，一年存50萬很容易吧，他贏在不用給家人生活費也有可能，我自己完全不用給，頂多過年過節送禮包紅包而已」、「沒有正常不正常啦 ，妳自己開心就好，妳要存錢應該也很快啊，覺得妳可能要先開始記帳」、「我也是8萬多，幾乎月光⋯ 好像真的要存點錢」。

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