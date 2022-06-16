銀行開戶別帶木頭印章！行員曝：2個原因易被盜領

日常生活裡常常需要用到印鑑章，很多人為求方便，習慣使用簡易木頭印章，輕巧方便好攜帶，你也是用這種印章嗎？銀行行員提醒，這種木頭印章容易磨損，且容易被仿冒，建議開戶少用為妙。

銀行行員茱茱兒常在《TikTok》分享銀行業務的相關知識，她聊起在銀行儲蓄時印鑑的重要性，說時常見到客戶臨櫃辦理開戶時，帶著這種「便宜易磨損又易仿冒的木頭章當原留印鑑」，她覺得相當不妥。

茱茱兒指出，開戶需要有印章和簽名，行員的要求不是刁難客戶，而是站在保障客戶的權益。因為不是每間銀行辦理業務都可以單以「簽名」為主，且客戶的筆跡五到十年也可能會改變，民眾簽名不可能跟當年開戶留存一模一樣，因此只要有心人士拿到存戶的存摺，帶著仿冒印鑑、簽相似的簽名，就有機會趁機盜領存款。

茱茱兒建議民眾開戶時，要留存簽名加印章，而印章也建議選擇不易變形的的材質，且用不一樣的字體篆刻，也不容易被仿冒，才更能保障財產安全，以免被存款被有心人士盜領，事後再怪行員沒有仔細驗印。

不少網友大讚長知識，「我全都用簽名，原來有這個問題」、「原來如此，謝謝分享」、「學到了」。網友也分享經驗，「我還有加設密碼，就算印鑑簿子被盜他也領不出來」、「我記得只要簽兩式憑一式就能單簽名」、「我最驚訝的是本人還需要雙證件」。

有網友表示自己在不同銀行開戶都用不同章，但常有帶錯印章的疑慮。茱茱兒建議統一一個印章，「建議是用一個較特別的印鑑就好，免去刻太多印章而搞不清楚，帶錯印章有客戶改成簽名方式，但這需要核對身分證件」。