快訊

不斷更新／暑假提前報到 4縣市宣布停實體課到6月底

竹市縱火案犯嫌妹妹是射箭國手好姊妹 原訂今年完婚卻葬生火窟

黑心快篩公文示警遭食藥署忽略？ 羅一鈞：防君子不防小人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀行開戶別帶木頭印章！行員曝：2個原因易被盜領

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為個人印鑑示意圖。報系資料照
圖為個人印鑑示意圖。報系資料照

日常生活裡常常需要用到印鑑章，很多人為求方便，習慣使用簡易木頭印章，輕巧方便好攜帶，你也是用這種印章嗎？銀行行員提醒，這種木頭印章容易磨損，且容易被仿冒，建議開戶少用為妙。

銀行行員茱茱兒常在《TikTok》分享銀行業務的相關知識，她聊起在銀行儲蓄時印鑑的重要性，說時常見到客戶臨櫃辦理開戶時，帶著這種「便宜易磨損又易仿冒的木頭章當原留印鑑」，她覺得相當不妥。

茱茱兒指出，開戶需要有印章和簽名，行員的要求不是刁難客戶，而是站在保障客戶的權益。因為不是每間銀行辦理業務都可以單以「簽名」為主，且客戶的筆跡五到十年也可能會改變，民眾簽名不可能跟當年開戶留存一模一樣，因此只要有心人士拿到存戶的存摺，帶著仿冒印鑑、簽相似的簽名，就有機會趁機盜領存款。

茱茱兒建議民眾開戶時，要留存簽名加印章，而印章也建議選擇不易變形的的材質，且用不一樣的字體篆刻，也不容易被仿冒，才更能保障財產安全，以免被存款被有心人士盜領，事後再怪行員沒有仔細驗印。

不少網友大讚長知識，「我全都用簽名，原來有這個問題」、「原來如此，謝謝分享」、「學到了」。網友也分享經驗，「我還有加設密碼，就算印鑑簿子被盜他也領不出來」、「我記得只要簽兩式憑一式就能單簽名」、「我最驚訝的是本人還需要雙證件」。

有網友表示自己在不同銀行開戶都用不同章，但常有帶錯印章的疑慮。茱茱兒建議統一一個印章，「建議是用一個較特別的印鑑就好，免去刻太多印章而搞不清楚，帶錯印章有客戶改成簽名方式，但這需要核對身分證件」。

儲蓄

延伸閱讀

30歲月薪8萬零存款...她見1事驚醒求助 網勸：這項開銷必刪

他問年輕人如何擁第一桶金？ 25歲作業員曝存款百萬心法

28歲存款應該要多少？女秀「存款數字」網喊：贏一堆人

吞岳父借名登記673萬股票 女婿被控侵占無罪確定

相關新聞

銀行開戶別帶木頭印章！行員曝：2個原因易被盜領

日常生活裡常常需要用到印鑑章，很多人為求方便，習慣使用簡易木頭印章，輕巧方便好攜帶，你也是用這種印章嗎？銀行行員提醒，這種木頭印章容易磨損，且容易被仿冒，建議開戶少用為妙。

楊應超神預測！4個月前就警告 今年投資要小心

半導體景氣雜音開始浮現，科技網站Videocardz指出，輝達（NVIDIA）次世代旗艦顯卡系列將延後一個月開賣，可能是...

投資理財只要一個帳戶 基富通4000檔基金任人挑

國內新基金募集一波接一波，最大線上基金交易平台「基富通」累計上架基金級別5月已突破4,000檔，提供投資人豐富的選擇。基...

聯準會宣布升息3碼 專家教你投資黃金定律

美國聯準會今天在FOMC會議決議一次升息3碼至1.50%至1.75%，為1994年以來最大的升息幅度，符合市場預期，亦顯...

聯準會升息3碼沒嚇到市場 法人點出4原因

美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布升息3碼，美股卻大漲終止連5黑跌勢；法人點出4原因，包括市場已提前校準升息路徑、Fe...

香港首富李嘉誠的成功哲學：決定前小心謹慎 決定後勇往直前！

說到李嘉誠的成功定律，經常為人所津津樂道的，就是他被譽為「一本會行走的書」，除了個性使然、本身孜孜不倦的勤勉努力外，據了解，他在一次接受記者提問時說道，每當他快要堅持不下去的時候，支撐他繼續努力、不放棄的動力，就是那５個關鍵詞：尊重、自律、準備、學習及顛覆。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。