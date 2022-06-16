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他問年輕人如何擁第一桶金？ 25歲作業員曝存款百萬心法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇20幾歲存款百萬是否正常。圖片來源/ingimage
網友好奇20幾歲存款百萬是否正常。圖片來源/ingimage

存錢是一門學問，不少人理財有道，年紀輕輕就能存到人生第一桶金。有網友質疑，「常看到有人20幾歲就存款百萬是正常的嗎？」釣出不少理財達人，有名月薪2.7萬的25歲網友已有100萬存款，還有人透過投資理財已存到350萬。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「存款多半都騙人的嗎？」他表示，「常看到有人20幾歲就存款百萬，這是正常的嗎？22歲大學畢業，每月存1到2萬，一年頂多存下24萬，五年也只有120萬，若還要讀研究所畢業時間就會往後，存款加上投資真的可以存到300萬以上存款？」

該網友詢問，「這一些都必須建立在幾乎沒有什麼娛樂和消費上，再考量到現今的畢業生出社會第一份薪資行情，真的有辦法做到？有大神可以分享一下嗎？比如出社會領多少薪水、怎麼存款、投資在什麼地方、住家裡或是外面、有無學貸之類」。

該篇貼文釣出不少理財達人，有網友說自己今年25歲，夜間部畢業兩年，大二開始半工半讀，家裡無金援，作業員27k，住虎尾房租很便宜3000元含水電、伙食、吃公司，學費靠寒暑假加班，「一個月平均存一萬，加上投資，工作四年多存100萬」。

還有網友分享，「我研究所畢業前存款20萬，包括打工&壓歲錢 工作一年多存到70萬，每個月大概存3萬多，開始投入股市時踫上疫情，我就跟著買原油、金融股、航空股，大致是賺錢的，2020年底存到120萬，2021年開始決定採取更保守的投資方式，大概五成轉去投資ETF&國外基金，又跟到去年航運股，最近剛存到第三桶半金」。

也有網友認為，不少人是靠著富爸媽存錢，有人留言「現在小孩就1、2個、如果爸媽、爺奶、不亂花名下有資產有不動產光繼承就贏了不知道幾條街了，像我鄰居光賣地⋯他家兒子還不用比存款就知道投胎的重要性了」。

不過有人表示，網上資訊看看即可，留言「Dcard 上面很多都用講的，沒有真憑實據，對帳單等等的都沒有，甚至有些被抓到網路抓圖修圖，所以多了就讓人覺得很多唬爛的，而事實上也真的很多唬爛的參雜其中，大概10個有2-3個是真的吧」。

理財 Dcard 薪水

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