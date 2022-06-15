25歲靠自己買房！他去年一個大膽決定「賺的比出社會還多」

沒有富爸爸要如何在30歲前買房？一名年輕男子大學時期就開始清楚規劃「打拚計畫」，加上自己的投資眼光，即便底薪4.5萬元，就買了人生第一間房。他公開分享歷程，並建議小資族「買車後你要再買房是非常困難的」。

男子於「Dcard」購屋版發文指出，85年次的他因在單親家庭長大，家人常吵架生活氣氛不好，所以大學期間就立志買房。為了不浪費出社會後可工作的時間，將自己的4個月兵役，申請大一大二暑假期間去當兵，當了兩年的暑假兵，大三利用課餘時間打工，大四爭取校外實習機會，「這樣我到大學畢業存了20多萬，但這離我目標還差了不少距離」。

畢業後的2個月內，男子找到人生第一份正職工作，薪水大約3.5萬元，但每月扣學貸、孝親費、餐費等，剩存近2萬元。直到某次與感情不錯的幾位同事聊到股票，一起去開證券戶，開始接觸了股票。不過，他觀察2個月遲遲不敢下單，首筆買一張2萬元的股票試水溫，順利賺1、2千元。2020年爆新冠疫情全球股市大跌，台股跌到8523點，所幸他的持股很快反彈，也陸續進場總獲利5萬元左右。

直到2021年，「我看到了海運股票，那時其實已經從32塊跌到19塊了，持續觀察之後發現它的營收真的驚人，並且我認為後市非常看好」，台股大多頭時期，他看準有爆發性營收成長又有人氣的股票，且後續看旺，「所以我做了一個大膽的決定，我那時身上有80萬，我把60萬都壓在海運上面」，買在陽明40元和長榮50多元股價。

股海中一路乘風破浪，帳上一天是20多萬元在跳，甚至搞得男子沒心情上班，「雖然最後海運沒有賣在200塊以上，但是也讓我賺了不少錢，至少比我出社會後賺的還多」，最終他選在新竹偏鄉地區買預售屋，優點是2分鐘上國道，離竹科只要20分鐘，「價格大約18萬/坪（現在已經漲到20萬/坪），我認為CP值非常高」。

如今男子26歲，本薪約4.5萬元，估算未來每月房貸、學貸以及大樓管理費總共支出2.5萬元，他坦言「雖然有點硬，但還過得去」，並分享經驗「很多人有了一筆錢都是先拿去買車，因為覺得買房太遙遠了，但我說，若果你跟我一樣是個小資族的話，買車後你要再買房是非常困難的」，下一個目標才是買車。

網友大讚，「恭喜你順利買房，而且還是全部靠自己」、「還沒有車，但買房一定要連車位都買起來！」，還有同為85年次的人說「我也是忍著不買車」、「現在每個月房貸要一萬六，但是不用交房租給房東就是爽啦」、「我們下個階段也是買車跟存小孩本」，但也有同齡人說「我買車三年了，工作需要！房子是買中古屋」、「我還在努力工作存錢」。