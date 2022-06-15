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月薪70k可結婚、買房、生子嗎？ 他嘆：有點遙遠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享他月薪大約7萬元，雖然正常生活不用特別省還過得去，但買房，生小孩，結婚真的是有點遙遠。示意圖／ingimage
一名網友分享他月薪大約7萬元，雖然正常生活不用特別省還過得去，但買房，生小孩，結婚真的是有點遙遠。示意圖／ingimage

結婚、買房、生子等是許多人會思考的問題，有一名網友就分享他月薪7萬左右，預計要結婚生子，但依據目前薪資，「若維持現狀硬是結婚買房，大概就是退休前的日子都賣給公司了」。

原PO在Dcard上以「35歲月薪5-5.5萬，該離職嗎？」為題表示，他在北部連鎖店擔任店長，任職約10年，月薪約5到5.5萬， 加班比較累時偶爾可以7萬，近年年薪大概68到75萬左右，目前在工作地點附近租屋，但因目前房價、物價，加上要結婚並預計會生小孩，目前薪資讓他覺得根本無法負荷未來的支出。

他也說，目前要在公司晉升還需熬好幾年，就算薪資上升也是沒多多少，而且身體也越來越差，看著體檢報告只能搖搖頭，隨著年紀增長，營運的工作讓他覺得越來越吃力，雖然正常生活不用特別省還過得去，但買房，生小孩，結婚真的是有點遙遠。

他表示，目前想離職並休養2到3個月，養成運動規律生活，讓身體好些再找個兼差工作，總共休息一年，讓體重最少恢復到正常範圍後，也想擺攤或租個小店面做生意，雖然一樣辛苦，但感覺在自己的店辛苦會比較值得，領公司5萬多的薪水還做到身體壞掉，連續上18個小時等，還是只領那些錢，「是否該賭一把未來，自己創業做生意？若維持現狀硬是結婚買房，大概就是退休前的日子都賣給公司了」。

網友紛紛留言，「創業要創哪種業？資本額多少？餐飲業先不要欸，看過太多雄心壯志的後來跑去當熊貓」、「當老板只會更心累」、「你還是做生意成功再說吧，離職就再也回不去了，生意失敗你不就變成24k打工仔」。

也有人建議，「想做就做啊，趁年輕」、「你自己跟老婆商量好就好！我們沒有要跟你生活在一起」、「如果有存款那就還可以吧，調養身體和思考人生下一步該怎麼走，想冒險就出來創業」、「創業真的要深思，光租金可能就也是沉重的壓力，聽人家說過創業成功賺錢的 很多都是有自己的店面，但你現有的薪水如果要買房、結婚生子確實也會很辛苦，除非你的另一半也很給力，也許可以思考有沒有甚麼增加被動收入的機會 或是從網拍做起？其實收入少也有收入少的生活方式，能過得快樂自在就行，最重要還是身體健康要先照顧好，祝福你」。

薪資 離職

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