28歲存款應該要多少？女秀「存款數字」網喊：贏一堆人

這個年代總讓人嘆「薪水低、物價高」，不少人哀怨自己光是花在生活費上就入不敷出，被迫當「月光族」，工作幾年仍然存不到什麼錢。最近有一名女網友疑問自己28歲「存到150萬是不是太少」，引起網友熱議。

一名女網友在Dcard以「28歲存款應該要多少」發文說，他好奇自己28歲存款150萬「是不是太少」，想問大家是怎麼提高收入的，家裡一直都是租屋，最近看房子，老舊的也要800萬以上，看到都覺得自己存款真的好少。

有網友表示，「我自己27歲存款302萬，沒房沒車，只有一台快20年的機車，18歲畢業去當志願役到現在，加上省吃儉用跟投資小賺。 反觀我女友24歲，剛認識是個月光族，在我威逼利誘她存錢到現在3年存了38萬，妳已經贏過社會上一堆女生了好嗎？」。

不少人都表示28歲存這樣已經很厲害，「28有150萬存款，贏很多人了⋯」、「我30歲存款10萬初」、「沒比較沒傷害」、「我28時候差不多也150萬上下啦，而且在科技業， 我認為妳算是很會存了」、「太厲害了吧？」、「27歲存款沒一萬五有安慰到妳嗎」、「32歲才有第一個100萬」、「26歲存款0，妳很厲害了」。