社會新鮮人怎麼保？3原則聰明投保錢花在刀口上

又到了鳳凰花開的季節，即將有一波新鮮人求職潮，回想起自己初入職場的心情，是否存在著滿滿的期許，期待自己一輩子的身價「無可限量！」一般而言，人的一生從25歲工作至65歲退休、總計浸淫職場長達40年時間，假設平均年收入50萬元、累計下來有2,000萬元入袋；平均年收入100萬元、累計下來有4,000萬元入袋，以此類推，年薪愈高，手中用來投資理財的籌碼也愈多，小花平台提醒即將步入職場的社會新鮮人，依照個人生涯規劃按部就班，定期檢視聰明投保3大原則：

原則1、「先求有再求好」，首要重視風險轉嫁

說到社會新鮮人的風險規劃，首要考量就是如何把錢花在刀口上、用低保費買到高保障？最重要的是「先求有再求好」，優先考量眼前當下可能就會遇到有關「生」與「死」的基礎人身風險保障，如果還有餘裕，再進一步布局退休資產配置，同時也要時時提醒自己：面對不可預知的未來，隨時要做好事前「風險管理」的準備。

原則2、依循2投保重點，優先考慮壽險和意外險

不論已婚或是未婚，每個人都有其應盡的個人或是家庭責任：像是奉養父母、撫養子女或是維持一家生計……等；以初入職場的社會新鮮人來說，在預算有限的情況下，建議依循「先定期後終身」和「重保障輕儲蓄」這兩個基本投保重點，將壽險和意外險列為優先考量險種，如果不幸因為疾病或是意外事故死亡，有一筆保險金留給家人使用。

原則3、面臨「3高」風險，醫療險非保不可

隨著二代健保施行，原本台灣舉世稱羨的全民健康保險制度、自費醫療負擔卻愈來愈重，對於口袋不夠深的新鮮人來說，可能必須直接面臨「3高」風險：醫材價格高、標靶藥物價格高及新式手術費用高，在醫療保障規劃上，建議優先考慮投保定期醫療險，尤其要特別留意是否有「保證續保」，也就是只要要保人有繼續投保的意願並持續繳交保費，保險公司就不得拒絕續保。