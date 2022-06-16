香港首富李嘉誠的成功哲學：決定前小心謹慎 決定後勇往直前！

相信長期以來一直關注小花平台的讀者們，一定察覺到了，在《聰明理財》專欄有關理財的名人名言，經常可見香港首富李嘉誠的成功致富之道；事實上，小編一直很欣賞李嘉誠先生，很欣賞他的正面人格特質：尊重他人、看重承諾、努力有智慧，他的成功並非偶然也絕不是一朝一夕之功！

被譽為「一本會行走的書」 李嘉誠：「記住這5個詞，所以我不失敗！」

說到李嘉誠的成功定律，經常為人所津津樂道的，就是他被譽為「一本會行走的書」，除了個性使然、本身孜孜不倦的勤勉努力外，據了解，他在一次接受記者提問時說道，每當他快要堅持不下去的時候，支撐他繼續努力、不放棄的動力，就是那５個關鍵詞：尊重、自律、準備、學習及顛覆。

李嘉誠：「有一種錢你花得愈多也賺得愈多！」聽聽有錢人怎麼想？

有一種錢，是什麼錢？就是捨得投資自己的錢！李嘉誠始終認為，人生中沒有一項投資會比「投資自己」更加划算！從他因為遺失1塊錢滿心在乎再到感謝司機找到付其100元作為答謝的小故事，可以看出他看重的是「價值」而非「價格」，花出去的每1塊錢都要花得很值得。

帶孩子擠地鐵、不留遺產給後代…看看世界富豪與你想的不一樣、絕對不做的5件事！

你能想像香港首富李嘉誠帶著兒子們擠地鐵、「股神」華倫．巴菲特不留遺產給後代？是的，世界富豪們對於財富的態度，可能大大的出乎你我的意料之外！其實，別看這些億萬富豪過著不為錢煩惱的富裕生活，他們不僅很會賺錢，甚至比你我更懂得如何省錢。

成功做人、做事、做生意，也增添了無窮成功機緣！

小編一直很欣賞李嘉誠先生，以下舉出《李嘉誠談做人．做事．做生意》一書中，羅列了他的經典語錄，特別挑選3則與讀者分享：

首先是做人：「我相信幫助他人、對社會有所貢獻，是每一個人必要的承擔。」

李嘉誠認為，一個體面的人、一個有尊嚴的人、一個彬彬有禮的人、一個和善可親的人，到處都會受到人們的歡迎，凡是與他們交往的人，也都會覺得親切愉快，「一個人一旦擁有了這種品格，無疑是為自己增添了無窮的成功之機緣。」這就是李嘉誠成功做人的奧祕。

其次是做事：「我相信只有堅守原則和擁有正確價值觀的人，才能共建一個正直、有秩序及和諧的社會，一個沒有原則的世界是一個缺乏互信的世界。」

李嘉誠認為，一個聰明機智的人、一個做事有板有眼的人、一個養成一身良好的習慣並消除了事業障礙的人、一個虛心勤奮肯於鑽研的人，必定會在人生、事業的道路上步步走高，從而擁有很好的前程，這就是李嘉誠成功做事的奧秘。

最後是做生意：「也許最關鍵的成功方法，就是尋找得到導航人生的座標，沒有原則的人會飄流不定。」

李嘉誠認為，一個有生意頭腦的人、一個能洞察行情的人、一個有著良好的人際關係的人、一個具有良好的經商心態的人，一定會在商場上左右逢源，穩步發展，財源廣進、這就是李嘉誠成功做生意的奧秘。