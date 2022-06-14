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存錢太慢！他想靠軍公教貸80萬買股 網勸退：公園還有位

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為自己存錢速度太慢，想貸款投資股票。圖片來源/ingimage
網友認為自己存錢速度太慢，想貸款投資股票。圖片來源/ingimage

許多人喜歡投資股票賺錢，不過因為股市風險大，若以貸款投資股票，當遇到虧損時可能影響生活。有網友因為認為自己存款速度過慢，想利用軍公教身份貸款80萬，並將此筆貸款拿來投資股票。其他網友紛紛勸退，直呼「計畫永遠趕不上變化，大安森林公園還有位置」。

有網友在論壇Dcard發文表示，他每月可存1.3萬，換算下來一年存25萬，預計四年後職務變化，一年可存到50萬，他認為目前存款速度過慢，打算利用軍公教身份貸款80萬，並拿此筆貸款投資股票，詢問「這種方式大家覺得可行嗎？」

不少網友紛紛勸退，留言「不是可行或不可行，而是你想要用什麼策略買股票，你該不會認為買股票一定賺吧！」、「有自信能賺贏利息就去做吧！頂多失敗長套而已，要記得留錢付貸款利息跟本金喔，免得被銀行追繳」、「計畫永遠趕不上變化，尤其是目前的金融情勢」。

還有網友建議，「貸款買股被套牢怎麼辦？不是買大盤ETF就不會發生這種事欸，我的建議是慢慢的存、慢慢的定期定額，你都有分批購買長期持有的概念了，至少不要貸款，自己的錢放在那也不用受到波動的影響」。

不過也有網友贊同他的做法，留言「完全可吧，軍公教貸款利率很低，不要買景氣循環被套一輩子都沒事吧，指數型買一買，先拿自己的錢繳貸款也沒差」、「可以，但要評估若輸光了，也不會造成生活困難，也不建議風險高的標的，建議選擇下市風險低、基本面、營收狀況良好的公司或ETF投資，還要評估今年貸款可能遇到升息」。

軍公教 Dcard 股票 ETF

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