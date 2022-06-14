金融海嘯投資什麼最好？ 網一致推買這：多年後賺2千萬

西元2007年到2008年發生環球金融危機，又稱金融海嘯，PTT網友擔心近年也會受疫情影響金融股市崩盤，因此好奇詢問，「當初金融海嘯都在投資什麼？」不少網友都認為是「房產」，有人分享「當年去撿法拍屋，800萬的房變3000萬」。

有網友在PTT發文詢問「金融海嘯都在投資什麼？」他表示，「最近金融海嘯的感覺越來越高了，板上一堆人都在勸人現金為王，能跑快跑，目前應該只是還在恐慌前夕而已，不知道當初金融海嘯的時候，板上的大老們那時候是怎麼投資的，不可能錢就放在銀行爛吧」。

不少網友都回答「房產」，留言「買房啊當時貸款利率不高」、「房地產，真心不騙」、「去撿法拍房，800萬的房變3000萬」、「當然是房地產，懂就懂」、「低接法拍屋」、「那時候跌到連房子都很好買」。

還有網友留言「威盛買在5元，隔年30元賣掉當頭期款買房，建商暗示可以全貸，想說手邊有錢就...後悔沒全貸買兩棟」、「我出社會第一間房子就是金融海嘯時買的，內湖紫陽里，現在很後悔那時候為何不捏一下跟爸媽借錢再買一間」。