越想賺錢越會虧！投資失利欠債250萬 他年薪破百萬卻狂還債超後悔

投資賺錢需多方衡量，否則恐怕會因此負債累累。有一名27歲的網友表示，他年薪約130萬，負債卻高達250萬，負債原因都是投資造成，每次想把錢賺回來，最後都會再度虧錢，他建議「錢夠用就好，要懂得知足」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從20歲開始工作，現在27歲，身上背有4筆債務，分別有信貸、向朋友借款、車子增貸，總債務高達250萬，欠債原因都是投資造成，且他自認陷入金錢迷茫，越想賺錢越會虧錢。

該網友表示，他的月薪約5萬，另外每月還有用電腦遊戲賺外快約5萬，總年薪約130萬，雖然收入不錯，但為了加速還錢，多數休息時間都用在工作，完全犧牲生活品質。

該網友建議，若是想投資或是剛畢業的新鮮人，應抱持「錢夠用就好，不需要賺很多也可以很快樂」的心態，他強調要懂的知足，也期許自己能在5年內還清債務。

其他網友則留言「以為自己在投資，但其實是在賭博」、「還好啦，我賠掉五百萬還是活的跟智障一樣開心」、「我目前28歲，我欠中信、國泰、台新總共4200萬，我已經在債務更生程序中了，希望以上有安慰到你」。

還有網友表示「我在24歲投資負債兩百多，衰事連連家中狀況突然也變差，而我只是月收3.5萬至今27歲依然爛，錢沒還多少反而負債到三百了，曾有想過結束人生這回合，但遇到了現在的伴侶，一路陪我走到現在，只要有呼吸就都有機會」。