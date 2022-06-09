股市殺進殺出才會賺？ 他曝：有錢人熱衷「低年報酬率」投資

投資有多種方法，不少人喜歡購買股票賺錢，有網友認為，有錢人都是專做年投報率20％以下的投資，甚至會拿一部分存款買債券或定存，反而是窮人才會做「殺進殺出」的投資，直言「投資低報酬率的人反而富，投資高報酬率的人反而窮」。

有網友在PTT發文表示，許多股神看不起「存股」，是相當可笑的概念。以存ETF來說，0050從2004年開始存，到現在2022年，年化報酬率大概7.84％，若以整數就算7％就好，簡言之，長期來看平均每年賺7％。而以房地產而言，有錢人喜歡買房當包租公，但其實包租公的年報酬率只有2％，若再把房價上升和槓桿加進去看，房產的報酬率也不太可能高過20%。

然而該網友認為，社會上的有錢人正是專做這些年投報率20％以下的白痴投資，甚至還拿一部分買債券或定存，反而窮人專做殺進殺出的投資，「口頭禪是我1天1根漲停板就10%了」，他觀察得出結論「投資低報酬率的人反而富，投資高報酬率的人反而窮」。

其他網友則留言「窮人不投機就是那樣了」、「所以吹噓自己績效多好的，真的聽聽就好」、「長期穩定才是最重要的」，但也有人不認同「這跟本金多少有關吧，富人選擇低風險穩賺就好」、「富人跟窮人的策略從根本上就無法相提並論」、「倒因為果，因為已經很有錢，才做保本穩賺低％數投資，反之你只有100萬，每年賺2％、7％你是要賺到200歲嗎」、「如果我有一千萬本金，我也選低風險低報酬的事業」。