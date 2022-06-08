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財富自由還有多遠？財富分6個層級 你在哪一層？

商業周刊／ 邱韞蓁
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1. 財務狀況分為6階層，依序為財富依賴、償還、穩定、安全、自由、富足。在前期，滿足基本需求後，仍須減少開銷，可嘗試存下每年收入的25％。

2. 當邁入財富穩定後，代表短期生活無虞，可以提高生活品質。為了向更高階層前進，在此階段應開始做財務規劃，創造被動收入。

財務自由，可說是人人嚮往的目標。但剛步入職場、或收入較低時，這個願景，遠到難以想像，因此讓我們喪失動力！

國外理財投資網站建議，或許設下更簡單、可實現、具挑戰性的階段目標，能協助量化財務方向，更能激勵我們。

關於財富，有6個層級，你在哪一層？還有，可以怎麼向上提升？

第一層：財富依賴

借錢過活，負擔債務

我們都是從依賴他人經濟開始，對方可能是家人、朋友、或第三方組織。為了維持基本日常生活，別無選擇向他人借錢，此時，擁有的資產小於負債，導致債務累累，而且滿腦子都在擔心錢的問題。

提升解方：滿足基本需求，同時精進技能

但這時，反而更需要保持冷靜、不要自責。例如，J.K.羅琳（J.K. Rowling）寫《哈利波特》時，靠的是國家救濟金；達利歐（Ray Dalio）創辦橋水公司（Bridgewater Associates）之前，投資失利破產，也是仰賴父親的貸款過活。他們如今都成為富翁。

所以，此階段錢必須花在刀口上，另一方面，透過網路、或社區圖書館等免費管道，培養工作、學習上的新技能，尋求增加收入的機會。

第二層：財富償還

能還錢，仍無法承擔意外

雖然有能力支付帳單、達到收支平衡，但沒有足夠儲蓄來應對緊急狀況，也沒辦法承擔收入突然中斷的風險。度假等非必要支出，算是奢侈享受。

邁入這階段，代表不用再追著負債跑，有益舒緩心理壓力。但長期來看，財務狀況仍危險，為了設立安全網，除了增加收入，還要降低開銷與債務，才能增加儲蓄，否則任何小插曲，都可能把你拉回第一階段。

提升解方：降低開銷，增加儲蓄

《CNBC》報導，只有16％的美國人，會成功存下15％的年收入，但更理想的目標，是把該比例提高到20％至25％。

第三層：財富穩定

流動資產可支撐半年支出

此時，包含現金在內的流動資產，可以支撐你6個月的最低支出。這些應急資金和儲蓄，能負擔合理的意外開銷，也允許你提高生活品質，例如一年可度假2次以上。此外，有基本的生活和醫療保險，保障你突然失業、失能、死亡的風險。

提升解方：目光放遠，為半年後做財務規劃

因為有更多餘裕，所以要為未來半年至1年做財務規劃，而不是停留在當月份而已。

尋找增加收入的機會，可以在職場上追求更高薪水，或是藉由投資與開發新業務，來創造被動收入，同時不要忘記生活小習慣，例如記帳、存錢、消除信用卡債。

第四層：財富安全

沒正職也能應付基本開銷

當擁有6個月以上的現金緊急儲備金，也為將來投資了一大筆錢，恭喜你進入第四階段。

此時財務狀況大幅改善，不管是透過被動或主動收入，都能滿足每月開銷，甚至，就算暫停工作、只靠被動收入，也能支撐基本生活需求；而強大的財務狀況，可能使你改變對生活的想法，不僅限於養家糊口，你渴望事業上有所成就。

提升解方：不放縱，增加被動收入

所以在這一層要留意的是，你的財務是否允許你毫無保留地追求想做的事。這階段，即使生活品質大幅提升，仍須維持支出管控，量入為出，並且增加被動收入來源。

第五層：財富獨立

財富自由，可以退休了

財富獨立階段，就是財富自由！當被動收入有辦法超過主動收入，代表就算馬上辭職退休，不減少開銷，也能維持目前的生活樣貌。不過因為每個人生活方式不同，若對生活品質沒有太高的要求，可以在較少被動收入的前提下，實現財富自由。

要記住，財富自由是相對的概念。要謹慎計算，確保錢真的完全夠用，並且尋找提早退休的「目的」，而不只是急著離開職場。

提升解方：謹慎確認資產，釐清退休目的

如果不知道如何衡量資產，可參考理財暢銷書《原來有錢人都這麼做》。作者提出了有錢人參考指標，稱為財富方程式，供讀者自我評估，是否有成為富翁的潛力：個人應該有的淨資產＝（年齡 X 稅前年所得）／10。

若實際資產大於該數字兩倍，屬於「超優理財族」，代表有望成為下個富翁。

第六層：財富富足

錢一輩子都花不完

此時，你賺的錢一輩子都花不完！光靠被動收入，就能過上越來越高品質的生活。一些人喜歡到鄉下享受純樸人生，也有人偏愛到豪宅享受奢華派對。

不過，更好的選擇，是把資源回饋社會。可以自問：你能做出什麼改變？你對世界的影響是什麼？因為這不只為你帶來物質上的富足，更帶來心靈上的滿足。

參考來源：Investment MoatsThe Money Guy ShowPrinciples Personal FinanceOpen Source Your Mind

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