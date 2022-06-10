防疫當前！宅在家可輕鬆繳納國民年金保險費
報稅季來臨，隨著本土疫情持續升溫，為方便民眾繳納國民年金保險費，勞保局提供「多元」繳費管道，即便不用出門照樣能按時繳費累積國保年資，相較於以往需臨櫃繳款便利許多，同時也呼應當前防疫需求，可謂一舉兩得。
這裡所說的不用出門照樣能按時繳費的「多元」繳費管道，包括：網路銀行或是網路ATM、全國繳費網、台灣Pay行動支付等，整理如下：
1、使用網路銀行或是網路ATM繳費，自即日起，被保險人利用自然人憑證登入勞保局全球資訊網e化服務系統，即可線上列印國民年金保險費個人繳（計）費證明。
2、登入「e-Bill全國繳費網」網站（https://ebill.ba.org.tw/）後，先點選「保險費／勞工退休金」項目、再進入「國民年金保險費」項目，並依照頁面指示，選擇以活期存款帳戶或是晶片金融卡繳費。
3、使用手機下載「台灣行動支付」APP（台灣Pay），待綁定信用卡或是金融卡後，點選「掃碼收付」掃描繳款單的QRCode，即可自動帶入繳費資訊，接著再選擇已綁定的信用卡或是金融卡並完成密碼登入，這樣就完成繳費了。
除了上述多元化轉帳代繳管道外，民眾也可以親自前往金融機構或是便利商店臨櫃繳費，其中金融機構包含：指定銀行、農漁會、信用合作社及郵局等；至於便利商店諸如：7-11、全家、萊爾富及OK等，只要使用現金、信用卡或是行動支付即可完成繳費。
最後，勞保局也提醒，透過自動轉帳代繳或是網路等方式繳納國民年金保險費，不僅方便、省時又免排隊，更重要的是，可以降低接許多不必要的接觸風險，非常符合當前防疫需求。
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