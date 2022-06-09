警察大人辛苦了...高危職業怎麼「保」卡好？

本土新冠肺炎疫情持續延燒，站在防疫第一線的除了消防救災、醫護人員外，基層員警也在第一線執行各項防疫勤務，同樣承受著高度染疫風險，值得國人大大按讚！再過幾天就是一年一度的警察節了（每年的6月15日），本周小花平台專題報導以警察這類高風險職業為題，帶領讀者一起來了解，如果你也是從事高風險職業，在面對生活中時時刻刻不確定風險時，比起一般常見的職業，需要「升級」加強保障？又該如何做好自身保險規劃？

職業風險係數愈高、保費愈貴

說到高風險職業，想當然耳，前述的醫護人員、消防員，也包含警察在內，在一項網路調查中，這3種職業高居網友票選最危險職業前3名，其餘像是記者、機組人員、超商店員、政治人物、運動員、藝人明星及司機駕駛等則分居最危險職業第4至10名。

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根據金管會公布「台灣地區傷害保險個人職業分類表」，將職業危險程度分為6大類，並訂定不同等級的費率，以意外傷害險為例，不同職業等級直接影響保費高低，也就是等級愈高代表危險性愈高、保費也愈貴。

一般來說，警察投保意外傷害險，保費相對較高，其中交通警察被列為最危險的第4級，保費是一般上班族的2至2.5倍，但是如果從事刑事警察、特勤警察或是鎮暴警察等職位，警戒再升級，有很大的機會被保險公司列為「拒保」對象。

除了警察外，還有許多職業等級在第4至第6類的工作者，應該會感嘆自己需要花較多的成本才能買到跟別人一樣的保障，像是第4類職業等級包括：憲兵、交通警察、計程車司機、搬家工人等；第5類職業等級包括：刑警、高樓外部清潔工等；第6類職業等級危險性更高，包括：消防隊員、海巡人員、空勤人員、警務特勤人員等。

失能照護費用至少新台幣3萬元以上

「其實只要善用各險種的特性適當搭配，還是可以享有合理的費率。」在警察節前夕，小花平台保險顧問給辛苦站在防疫第一線的人民保母提出專業保險規劃建議，在投保時，首要留意的是，懂得善用搭配不同險種轉嫁風險，一樣可以享有公平合理的費率，「不妨從一些不會根據工作性質調高保費的險種著手，以轉嫁風險並加強保障，像是壽險和基本醫療險就是不錯的選擇。」

另一方面，小花平台保險顧問也特別建議額外投保失能照護險、長期照顧險或是特定傷病險，以失能照護險為例，萬一不幸發生意外或是疾病需要照護時，理賠額度需夠用於自身看護費用，「最少要有新台幣30,000元！」

最後，小花平台保險顧問強調，保險的意義在於轉嫁無法預見的疾病與意外風險，可以從「檢視現況」、「重點加強」及「未雨綢繆」等3方面著手補足保障缺口，最理想的情況是用最少的錢，替自己或家人買到最周延的保障，這也是每位聰明理財族必修的保險學分。