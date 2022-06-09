走出新冠疫情陰霾....專家教你看「這件事」選高成長科技股

從人的角度來說，新冠疫情是一場悲劇，但對一些高成長科技股來說，疫情提供許多好處。這話聽起來很冷血，但卻是事實。

要很清楚，許多高成長科技股受新冠疫情衝擊而有明顯的負面影響，Airbnb、Booking和Expedia等旅遊業者的需求都大減，營收較前一年減少高達80％。就像Expedia的執行長彼得‧科恩（Peter Kern）說的，2020年6月的季報是「現代史上旅遊業最糟的一季，而Expedia當然也無法倖免。」幾乎所有網路廣告商在2020年上半年都出現營收大幅下滑，Google在2020年6月的季報甚至公布成立以來首次營收衰退（比去年同期衰退2％ ）。Uber和Lyft等共乘公司6到9個月內的業務全都蒸發，因為搭車的需求徹底消失。新冠疫情對許多高成長科技股帶來負面衝擊，有些公司還因此完成沒有成長。

但有一群高成長科技股直接受惠於疫情帶來的危機，那就是在家工作或在家生活類的公司，包括亞馬遜、Chewy、DoorDash、eBay、Etsy、Netflix、派樂騰、Wayfair、Zoom，以及一些因為產品或服務的需求大增的公司。需求大增，公司的基本面就飆升，尤其是營收和獲利。

DoorDash 2020年6月季報就達到成立以來首次出現稅前息前折舊攤銷前獲利，如果不是疫情推升需求，公司可能還要再過一年才會開始獲利，所以的確有一些疫情下受惠的科技股。

Netflix和派樂騰（見圖）都是在家上班後，股價暴漲的代表公司。路透

還有一種因為疫情而受惠的高科技股，至少在危機期間，這些公司可以維持高成長。這些公司的稀有價值變得更高。在全球GDP成長3％的時候，公司營收成長20％以上，本來就已經很厲害了，但是當全球經濟衰退3％的時候，還能創造20％以上的營收成長就更厲害了。有些領先業界的科技公司，例如亞馬遜、Facebook、Netflix、Shopify，在2020年能維持20％以上的成長，這樣的成長率使這些公司對投資人更有吸引力。

所以在從新冠疫情復甦的世界裡，該如何投資高成長的科技股？這本書是提供選股的課程，不是特定個股的建議，但是這些課程中有兩個重點，那就是在疫情復甦期間如何看待成長股，而且也希望能適用於疫情後的世界。

有關新冠疫情下的同店銷售成長率

第一，同店銷售成長率對2021年幾乎所有科技公司都很重要，對在家工作和在家生活類的公司來說有很大的挑戰，而對在疫情期間需求受到嚴重衝擊的公司來說會很容易。我們應該要預期第一類公司的成長應該會大幅下滑，而第二類公司的成長則會顯著增加或恢復正常；第一類公司的預期獲利大減，可能會暫時壓縮本益比，而第二類公司的預期獲利大增，可能會暫時推高本益比。所以要比較營收成長率與同店銷售成長率資料。顯著的營收成長加速很好，但是如果比前一年的同店銷售成長率減緩的速度更快，那就更好了。同樣的，顯著的營收成長衰退很不好，但是如果衰退的幅度和前一年的增加幅度差不多，就沒什麼意義。

第二，在疫情復甦期間，高成長科技股的稀有性價值會降低，因為許多公司已經在復甦期出現高成長。餐飲、運輸、旅遊、現場活動和其他垂直產業都會在走出危機後出現很強勁的成長。尋找成長股的投資人會有很多選擇。高成長科技股相對的優勢（稀有性價值）會暫時受限，這會減弱這些股票的吸引力。

上面那兩段話的關鍵字是「暫時」。股市是一種反應機制，在新冠疫情期間，這種反應機制更是被強化。2020年2月和3月，股市在23個交易日內重挫34％，然後又在103個交易日內反彈52％，回到2月時的高點。反彈的時間比崩盤的時間還要長，但是有鑑於全球疫情和經濟衰退的情況，3個月仍是非常短的時間。當時發生什麼事？市場先是積極預期並反應危機，然後是復甦。在一群在家工作與在家生活的股票中，有一些是2020年表現超越大盤的股票，但是大多數股票績效最好的時候是在短短3到6個月的期間內發生的。

《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》。圖/天下文化提供

預測很危險，但我強烈猜測新冠疫情反彈持續的時間，會和危機期間一樣長（3到6個月）。2022年以後，市場就會專注於公司基本面的持續性。也許行動前要提出最重要的問題是：新冠危機和復甦會讓公司長期的結構變得更穩健，還是更虛弱？這是投資人應該專注的主要問題。

(本文摘錄自《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)