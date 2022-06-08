想投資高成長科技股？專家喊話：找被錯殺優質股票就對了

高成長科技股投資人最好的賺錢方式，就是找到品質最好的公司然後買進，或是在被錯殺時增加持股。優質公司的特色是由龐大的整體潛在市場所帶動的高營收成長、不停的產品創新、吸引人的顧客價值主張和絕佳的經營團隊，投資這種公司可以降低基本面風險。而買進股價被錯殺的公司，也就是股價修正20%到30%，而且／或是相較於成長率，股價很便宜的股票，可以減少評價／本益比風險。我的經驗是，每一個優質公司，股價總會有被錯殺的時候，這時就提供很多機會給耐心的長期投資人。

大盤（S&P 500指數）自1990年以來的平均年報酬一直都在10%到11%之間。常用來預估需要多少年可以將投資本金翻倍的大原則稱為「72法則」。以72除以年報酬率，就可以得到答案。如果平均年報酬率是10%，你可以預期大約7年可以使投資的本金加倍（72／10＝7.2）。

S&P 500指數平均年報酬率10%到11%並非憑空產生。自1990年以來，S&P 500指數每股盈餘年成長率的中間值是11%到12%。長期而言，大盤主要會跟著基本面走。以科技股來說，尤其是我專注研究的網路股，我發現更是如此。股價會跟隨並受到基本面帶動。營收和獲利最大的網路公司，一直都是市值最大的網路公司。

美國最大的網路公司2021年初的概要（見表10.1）也暗示這點：2020年營收和稅前息前折舊攤銷前獲利最大的四家公司擁有的市值也最高（亞馬遜、Google、Facebook和Netflix）。除了這四大企業，可以觀察到很明顯市場重視的是規模、獲利能力和成長性。市場是根據預估未來營收、獲利和現金流來估算這些公司的價值。

市場不認為這些股票未來會像亞馬遜、Facebook、Google和Netflix一樣大，這也許是對的，也可能是錯的，以後才會知道。不過可以合理猜測，市場對這20間公司的隱含基本面預估並不精確。

圖/天下文化提供

如果每股盈餘年成長率維持在11%到12%能轉換成10%到11%的股價漲幅，理論上每股盈餘年成長率維持在20%，就能轉換成20%的股價漲幅，那麼根據72法則，這表示股價在三年半內就能漲一倍。不過，投資要是有這麼簡單就好了。

這些年來我對網路股所做的歷史統計分析顯示，股價走勢和營收與每股盈餘成長率（還有營業利益與稅前息前折舊攤銷前獲利成長）之間有相關性。但是這個相關性很低，尤其是1年、2年和3年的期間。（記住，20%的營收成長法則是以5年成長為基礎。）太多變數會影響股價短期和中期的走勢，包括利率、經濟成長率和法規的變動。

但我們還是試著在2到3年內讓投資翻倍，那就會在大多數期間輕易打敗大盤。要這麼做最好的辦法就是找到優質的公司、股價有大致合理的評價，而且好好抱牢。以我的經驗來說，投資能創造高營收成長的優質公司，可以大幅提高投資人實現2到3年內投資翻倍的目標。我要引述彼得‧林區針對投資優質公司可信的妙語：「到最後，優異的公司會成功，平庸的公司會失敗，而投資人則會根據他們的選擇得到報酬。」

至於買進或加碼的時機，只要專注於被錯殺的優質股票就對了，這是我追蹤科技股多年的經驗所能提供最好的選股建議：尋找股價被錯殺的優質股票。

怎樣叫做「錯殺」？以下是兩個大原則。第一，股價下跌20%到30%的股票，就是被錯殺的股票。雖然很簡單，但這裡還需要一些判斷。在3個月內飆漲100%後拉回20%並不算被嚴重錯殺。而大盤崩盤時，例如2020年3月的新冠危機時，只下跌20%到30%的股票，也不是獨特被錯殺的情況。但是當大盤在上漲、持平，或只有微幅下跌時，股價下跌20%到30%，就可能是很好的被錯殺標的。同樣的，沒有先大漲一波就下跌20%到30%也算是被錯殺。所以規 則很簡單：股價下跌20%到30%，但還是要自行判斷。

第二個大原則是尋找以成長率來看，股價相對便宜的股票，尤其是當本益比比成長率還低的時候，例如預期明年每股盈餘成長25%，但是本益比只有20倍（以隔年的每股盈餘或未來12個月的每股盈餘為基礎）的公司。同樣的，能創造穩健獲利的公司，本益比會與成長率一致或略高，這是市場的常態。如果股價修正20%到30%，就要運用判斷力了。整體而言，股價相對於成長率愈便宜，被錯殺的程度就愈大。

如果你有耐心，就有可能會找到股價被錯殺的優質股票投資機會。為什麼我會這麼想？因為以前就發生過。

看看亞馬遜、Facebook、Google和Netflix從2016年到2020年的表現，我發現這4檔股票被錯殺的次數（修正20%以上）總共有14次，其中Netflix有5次，亞馬遜、Facebook和Google各3次（見表10.2）。（這5年來，這些股票也遭遇約15%到19%的摜壓。）重點是，就算是這些優質股票，過去5年來也經歷過修正，平均2年1次。

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表10.2很有意思的一點是，股價被錯殺的期間通常相當短，這些公司14次修正的期間中間值大約是兩個月，這四檔股票全都遇過股價被錯殺超過3個月，其中Facebook、Google和Netflix股價曾被錯殺5個月，而Netflix更是長達6個月（187天）。但是沒有一檔股票被錯殺超過6個月。

這就產生一個問題：優質股票是什麼？身為經驗豐富的科技股分析師，我認為優質公司最好的基本面說法就是，能持續創造高營收成長（20％以上）。

這裡確實有個判斷方法：營收規模很大時（10億美元）成長20%，要比營收基期適中時（1億美元）成長20%還要來得吸引人。而且營收成長超過20%，加上營收成長大幅減緩（也就是一年內營收成長減半）並不是很好的基本面線索。同時，只有極少數公司有能力「跟Google一樣」：

以250億美元的全年推估營收，還能創造20%的成長率持續10年。有史以來只有三間公司辦得到：亞馬遜、蘋果和Google。這三間公司屬於不同的層級。公司不需要「跟Google一樣」，才能加入高營收成長公司的行列。但是在相當的營收規模下還能持續5年創造超過20%的營收成長，就是優質公司很好的基本面線索。

《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》。圖/天下文化提供

那麼高營收成長的主要基本面動力是什麼？根據我擔任科技分析師的經驗，在這本書中我列出觀察到的四個條件：不停的產品創新、龐大的整體潛在市場、有吸引力的顧客價值主張，以及絕佳的經營團隊。

當然還有其他科技股的投資策略，以及很多的交易策略，但是尋找被錯殺的優質股票是吸引人的投資策略：首先，投資優質公司可以減少基本面的風險；第二，在被錯殺時（下跌20%到30%，而且／或者相對於成長率股價很便宜）買進這些股票可以降低評價／本益比風險。

(本文摘錄自《精準選股：華爾街傳奇科技分析師的10堂投資課》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)