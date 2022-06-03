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她曝「無痛存錢法」3原則 出社會3年就存到第一桶金成功買房

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享存錢三原則。(圖片來源：Shutterstock)
網友分享存錢三原則。(圖片來源：Shutterstock)

存錢是一門學問，有網友才出社會三年，今年就存到第一桶金，還與丈夫一起買了總價620萬的房子，她分享「無痛存錢法」三大原則，包括先存錢再花錢、提款卡交給他人保管或剪掉、設定薪轉戶自動轉帳至存款戶，她表示，這三年來她也沒有為了存錢犧牲生活品質，可以說是身心靈及荷包都富足。

有網友在論壇Dcard分享，她與老公月薪合計約10萬，存款合計約150萬，近日已買下620萬的房子，她分享「無痛存錢法」三大原則，她表示，她靠著這三大原則，在出社會後三年多就存到第一桶金。

第一，先存錢再花錢，她表示，第一份工作時間約1年8個月，她將薪轉帳戶提款卡、存摺交由媽媽保管，每月媽媽再給她8000元的生活費，由於當時工作有供餐，讓她每月能順利存下2萬元。

第二，提款卡交給他人保管或是剪掉，她表示，當容易取得錢時就會容易花掉，因此為了訓練自己養成存錢習慣，她刻意不自行保管提款卡，讓自己沒有領錢機會，錢包也只放當日餐費與所需花費，否則很容易不知不覺花光錢包內的錢。

第三，設定薪轉帳戶自動轉帳至存款戶，她表示，這是「最無痛且無感的存款方式」，錢沒有到手前就轉出去，心理不適感就會大大減少，若自認會每月乖乖存錢，可能就會說服自己這個月少存一點。

該網友表示，這些方式對她而言相當有用，且這段期間也沒有為了存錢犧牲生活品質，，每年至少出國玩兩次，也經常在國內旅遊，最近也跟她的老公在台南買了總價620萬的房子，自備款155萬，貸款30年，希望未來可以開店創業。

有網友好奇「太省不會有賺錢為了什麼的感覺嗎？」她則回答「我沒有這種感覺耶，因為我只是控制預算，並不是斤斤計較，所以想出國的時候我還是出國，想旅行的時候還是旅行，但就是找便宜的機票，住CP值高的旅店，偶爾想奢侈一下也是會的」。

Dcard 省錢 儲蓄 婚姻 買房

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