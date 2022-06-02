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沒時間、不懂投資？這些管道讓你享受專家代操服務

聯合新聞網／ 李 雪雯
俗話說「你不理財，財不理你」，小資族如果沒時間又想投資，也可以透過不同的管道，享受「類似代客投資操作」的理財服務。圖片來源/ingimage
俗話說「你不理財，財不理你」，小資族如果沒時間又想投資，也可以透過不同的管道，享受「類似代客投資操作」的理財服務。圖片來源/ingimage

對於廣大工作忙碌，或沒有太多時間自行做功課的投資人來說，有關投資最傷腦筋之處，就在於「選擇標的」及「買賣時點」。特別是市場上的投資標的，光是基金或ETF，就有數千及上萬檔。但偏偏這兩大重點，又事關投資的獲利與否。

前幾個星期，本專欄介紹了銀行所推出的，一種隱藏版全委代操服務—指定集合管理運用帳戶金錢信託。它的優勢就在於：讓資產未滿500或1000萬元的小資族，也能享有「專人（投資）代操」的好處。

但事實上，小資產族群如果要享有「專人代操」的服務，除了以上提到的「指定集合管理運用帳戶（簡稱「指單帳戶」）」外，市場上還有幾個不同的管道，也同樣提供這種「類似代客投資操作」的服務（請見下表一）。

表一、幾種小額代操帳戶比較：

資料來源：中國信託銀行「智動GO」（https://reurl.cc/b2dpml）、台北富邦銀行「奈米投」（https://reurl.cc/OA6W63）、國泰世華銀行「智能投資」（https://reurl.cc/Rr2Mez）、中租投顧「WISEGO」（https://wisego.ezfunds.com.tw

為什麼說它是「類似代客投資操作」？這是因為首先，真正全委操作可以投資的標的，除了主管機關所核准的基金或ETF外，還可以包括國內外股票及債券等，範圍會更廣。

其次，上表一裡面所列的幾種「小額代操」模式，其實都是一種結合「機器人（投資）理財」的概念。也就是投資人直接在線上開戶（或連結已有的銀行帳戶），在透過一些線上的需求分析與問卷回答之後，電腦系統就會幫投資人，選出一個（或多個）最適合其投資屬性及需求的「投資組合」。至於這一個個「投資組合」內標的的選擇，則是依據不同標的過去績效的「回測」，並以表現最好標的，納入到不同的投資組合中。

當然，過往「回測」的績效表現，並不能100%代表或保證未來收益，且這種「小額代操」模式，仍舊與「由經理人替投資人決定股債比、投資標的與買賣時點」的全委代操之間，還存有滿大的距離與差異。不過至少，還有以下3大優點特色：

特色一、能夠「簡化各種理財目標的步驟」。

台北富邦銀行信託業務處資深協理蔡玉惠表示，任何投資人可以線上開戶、並進行KYC的問卷，找到適合自己的投資方案，大幅降低了進入障礙。

舉例來說，客戶可以設定自己的理財目標，像是一年後要存10萬元的結婚基金、5年後要存到一定金額的購屋頭期款，甚至是20、30年後的退休規劃，銀行端的AI智慧投資系統，就可以依照一籃子標的的績效表現，幫助投資人得出「現在每月該投入多少資金」及「建議的投資組合」，讓投資人更容易透過明確的指示及投資，開始逐步落實不同的理財計畫。

特色二、幫忙客戶「從眾多標的中，選擇具有上漲潛力」的標的，免去投資人選擇標的的問題及困難。一直以來，一般投資大眾最傷腦筋之處，就在於「如何從茫茫投資標的中，選擇出最具獲利潛力的標的」。

台北富邦銀行信託業務處「奈米投」投資經理人宋文元表示，指單帳戶是委由專業團隊代操，每月投資會議會與外部專家討論，再替客戶決定投資比重及進行調整。這樣的模式對於資金不多，又沒有時間或專業，從眾多茫茫投資標的中挑選的投資人來，的確可以讓他們更為便利地，達到所想獲得的理財目標。

特色三、這些小額代操模式，都集中強調其「再平衡機制」的優點。除了「買什麼」之外，投資散戶最傷腦筋的，就在於「何時該買賣」？而所謂「自動再平衡」，就是透過電腦系統自動幫客戶的股債比，隨時處於一定的比例。

舉例來說，假設客戶原本的股債比是八比二，當股市大漲之際，股債比來到九比一時，電腦系統就會主動幫客戶「賣出部分股票、多買進一些債券」的方式，讓股債比依舊能維持在八比二之上。

一般來說，會觸發「再平衡機制」的情況，有以下4種：投資市場波動、投資人的風險屬性改變、投資標的調整（例如當基金表現落後，或是遇到狀態改變，像是清算、額度管控…等），以及專業團隊評估需要進行調整時。所以，代操機構會隨時依市場狀況，新增或剔除投資組合中的標的。

當然，讀者也可以說，這種「再平衡機制」，不見得能讓客戶的資產極大化。因為，當股市往上漲時，再平衡機制反而把股票賣出，一旦股票持續上漲，反而有可能讓客戶失去了「長期投資以賺取更高獲利」的機會。不過至少，這種「自動再平衡」的機制，的確可以讓投資人，去除掉一直以來，心裡上最難以克服的「該買不敢買，該賣不敢賣」困擾。

儘管這類「小額代操」服務，是一個個由「電腦（機器人）選」的「投資組合」，再推薦給不同風險屬性及理財需求的投資人。但是，透過不同金融機構所提供的服務內容，還是有一些小小的差異，值得對此模式有興趣的投資人參考、比較。

一、投資組合裡的「一籃子標的」不同。

以目前推出「指定單獨管理運用金錢信託」業務量最大的中國信託銀行，以及台北富邦銀行為例，兩者的投資組合數各有不同，且一個只投資在「一籃子共同基金（中國信託銀行）」，另一個則只集中投資在「一籃子ETF（台北富邦銀行）」（請見下表二）。

表二、2家「指定單獨管理運用金錢信託帳戶」的比較：

說明：根據信託公會資料，指定單獨管理運用金錢信託業務，以中國信託及台北富邦兩家銀行業務最多

資料來源：中國信託銀行「智動GO」（https://reurl.cc/b2dpml）、台北富邦銀行「奈米投」（https://reurl.cc/OA6W63

二、個別投資人投資組合內容的差異。

一般來說，儘管每一位投資人進場（買進不同投資組合）的時點及金額不同，申購同一個投資組合的投資人，名下投資組合裡的標的比重及標的內容，應該是不會有太大差異。

但是根據中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠表示，該銀行的系統，會依據不同理財目標需求推薦投資組合。當不同的客戶目標達成率不同，所建議的投資標的也會不同。

舉例來說，當兩位客戶都被系統建議以「目標1號投組」進行規劃，但兩個人投資組合內持有的基金可能不一樣。其中，甲客戶的投資組合中，可能有A基金，但乙客戶的投組中，則可能是B基金。

三、「自動再平衡機制」的有無。雖說「再平衡機制」，是這類小額代操模式所特別強調的重點。但是，「有沒有自動」，可能也關係到「能否真正幫助投資人克服『下不了手停損或停利』的人性障礙」問題。

而這其中的差異，就與小額代操是透過哪一個帳戶來進行了。事實上，只有透過「指定單獨運用管理金錢信託」帳戶的投資人，才能享用真正「自動再平衡機制」。

除此之外的投資人，就只能在特殊的時點，由金融機構寄送「再平衡」通知信，由投資人「自己透過網路、依照專業團隊的『建議』，買進或賣出自己名下的投資標的」。

四、提供專業投資意見的團隊不同。如果是由銀行推出的「指定單獨管理運用金錢信託帳戶」，專業代操團隊都是由金控旗下的投信，提供專業投資意見；至於沒有金控背景的中租投顧，則是委託德意志資產管理公司（DWS Group）進行。

最後，也許一般大眾會說：不論是「投資人只能從多個投資組合中挑選，且只要選擇同一投資組合的投資人，組合內的投資標的都幾乎一樣」，或是所謂的「再平衡機制」，還是與真正「幫客戶決定股債比、投資標的及買賣時點」的全委代操，還有一段相當大的距離。

但是，透過銀行信託方式的最大優點，就是當它在與個人信託業務結合之際，可以起到「財產保全」的重要功能（加入中信說法）（當然，投資人多一道信託契約，也需要多支付一筆信託管理費用）。

楊淑惠舉例指出，委託人（投資人）也可進一步與銀行約定，將投資海外債券所取得的利息贈與給第三人（也就是「本金自益、孳息他益」信託），進一步讓指定單獨信託業務，能達到極具客製化的資金規劃與管理功能。

同樣是信託架構，特定金錢信託、指定單獨及集合管理運用帳戶金錢信託有何不同？

看到幾個跟「信託」有關的名詞，也許讀者會問：特定金錢信託，與指定單獨或集合管理運用帳戶金錢信託」的運作，對投資人來說，到底有何差異呢？

事實上，除了三者間的收費或有不同外，對於一般投資人來說，最大的差異就在於其帳戶形態及運作方式。富邦銀行信託業務處蔡玉惠資深協理解釋，所謂的「指定」，也就是委託人（投資人）指定一個範圍，再由銀行的投資團隊「代操」，機動性地進行投資標的、買賣時點與股債比的調整。而與「指定」相對的，則是一般投資人所熟知的「特定」金錢信託，而特定金錢信託的投資標的、買賣時點或股債比配置，則完全由投資型自行決定。

至於「單獨」與「集合」帳戶之間的差異，則是「指定單獨管理運用」帳戶的每一位委託人（投資人），都有一個獨立且資料透明的財務帳戶。委託人可以透過這個帳戶，了解自己的資金，持有哪些投資標的？而與「單獨」帳戶相對的，則是「集合

管理運用帳戶」。所以，投資人其實可以把「集合管理運用帳戶」，看成是一個個「共同基金」的概念。

那麼，「指定用途金錢信託」採取「單獨」或「集合」帳戶，對於投資人來說，到底有何差別或好處呢？以「指定單獨」帳戶為例，每一位投資人都可以清楚看到名下的所有持有標的（基金或ETF），但「指定集合」的投資人，則只能獲得每日帳戶的淨值資料。

但是，兩者的操作（代操）模式，卻有一定的差異。「指定集合」帳戶的投資經理人，就跟基金經理一樣，幫投資人選擇「一籃子標的」，同時自行在適當的時點，進行買進或賣出的決定。

而由於「指定單獨」帳戶的投資人人數眾多，主要是由所謂的「理財機器人」，透過大數據的運用，從上千檔標的回測數據中，提供數個或數十個「投資組合」供投資人選擇。之後，則是透過「自動再平衡」的機制，代客戶進行停損、停利動作（相關比較請見下表三）。

表三、3種銀行金錢信託業務比較：

製表人：李雪雯

《免責聲明》本專欄所提供之資訊，均由作者自行蒐集並撰寫完成，所有觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。若有引用數字及相關計算，均已力求精確，惟不保證其正確性，也不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。另外，本專欄版權所有，轉載請註明出處。

《延伸閱讀》

李雪雯的健康財富百寶箱》（若讀者有相關投資理財問題，也歡迎在此專欄或以上粉絲團留言，個人將盡力、盡速回覆），在《聯合新聞網》刊登超過1星期的文章，將會轉貼在「個人部落格」中

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