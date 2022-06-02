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19歲男為家中背房貸兼3份工存錢 網建議：做這行錢多又輕鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
一名休學中的男大生詢問，是否該為了賺錢放棄生活品質。示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名休學中的男大生詢問，是否該為了賺錢放棄生活品質。示意圖。圖／聯合報系資料照片

各行各業薪資待遇不同，若希望達到開源目的，有時候必須兼差多份工作。有網友考慮除了正職外另外再接兩份兼職，每月薪水約4.7萬，但如此一來就得幾乎每天都在工作，平日得工作到半夜，連週末也無法休息，讓他詢問「該為了4.7萬放棄生活嗎？」不少網友都建議他考慮進入保全業，工作輕鬆還可邊讀書，適合當作未來轉職跳板。

有網友在論壇Dcard發文表示，他今年19歲，為私立大學生，正在參加產學合作計畫，目前休學中、沒有特殊專長或能力，由於家中剛買房，又只有他與媽媽賺錢有收入，因此每月他得負擔1.5萬的房貸。

該網友表示，他希望未來能透過特殊選才考上國立大學，讀大學同時還得承擔房貸，原先在還沒有買房前，他有一份正職及一份兼職，每月薪水約3.7萬，扣掉生活開銷每月可存3萬，如今得負擔房貸，每月最多也只能存2萬。

該網友表示，最近因為去年摔傷快痊癒，因此開始考慮接第三份工作兼差，但如果接了第三份兼差，除了平日8到17時的正職、週末9到15時的兼職外，連平日18時到22時30份都得工作，等於犧牲所有生活時間，他詢問「該為了4.7萬放棄生活嗎？」

其他網友則大讚他「刻苦耐勞又邏輯思維清晰，此子他日必成龍鳳」、「你有考慮過軍職，然後公餘進修嗎？薪水會跟你預計的差不多，然後同時有補助每學期兩萬的學費，但還是要先了解更多，才能給建議，你過的真的很努力！」

有網友不支持再兼差，建議他「學生階段，我覺得錢夠用就好，你的狀況比較辛苦，是我的話會先計算現階段大約需要存多少，非必要我不建議再打第三份工，空閒時間好好休息，並思考什麼是自己未來想做的工作」。

也有人建議他考慮其他行業，留言「你可以考慮台灣電力公司的配線養成班之類的」、「有考慮過跑商船嗎？ 」，不少人都推薦他考慮「保全業」，留言「畢業後如果想早點存到錢的話可以考慮做保全當跳板」、「推保全業，薪水有保障空閒時間可以讀書」、「目前這樣的薪水不如去找保全業比較有制度的那幾家應徵，還比較不會加重你的舊傷」。

薪水 Dcard 大學生

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