致富工作上門！樂活大叔喊「我懶得賺」 吳淡如：他最囂張的一句話

這麼努力賺錢幹嘛？知名理財作家佛系存股達人「樂活大叔」施昇輝自曝，曾拒絕與作家吳淡如同開線上理財課程，他只回覆一句「我懶得賺！」，後來，吳淡如表示，那是施昇輝講過最囂張的一句話。

施昇輝於臉書「樂活分享人生」發文指出，某次，吳淡如找施昇輝一起開線上理財課程，施便用「我懶得賺！」來婉拒，吳淡如直言，這是他講過最囂張的一句話。施昇輝認為，其他理財達人開一兩天的密集課程，或去拍線上課程，一定可以賺很多，「但我覺得真的太累了。想說幹嘛這麼努力賺錢？是要賺很多留給子女嗎？想通之後，就不會再羨慕他們了」。

多年前，施昇輝還未如今知名，某財經節目製作單位曾邀請他當每日固定來賓。施昇輝透露，「我有心動過，但想這樣我的生活就不自由了，所以隔天還是向他們說不」。

施昇輝知名度漸長後，有些投信公司發行新的ETF，希望他做代言人，不過，這些ETF仍有「選股」思維，與自己理念不合，最後放棄豐厚的代言費，施昇輝回想「如果當初都承接，恐怕早就被罵到臭頭」。

網友紛紛認同地表示，「我現在都覺得不想為我小孩的遺產而辛苦，她們想吃魚就得自己釣」、「千萬不要人在天堂，錢在銀行」、「賺錢非常重要，但人生下半場，能夠放心花錢更重要！」，作家黃大米也留言「『我懶得賺』，這四個字，真的很強！跪拜」。