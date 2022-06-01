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他月薪2萬6求問存錢方法 網一看「住家裡」：很好存

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO目前月薪2萬6，希望可以趕快存到一筆錢赴國外打工度假、完成夢想。圖／ingimage
原PO目前月薪2萬6，希望可以趕快存到一筆錢赴國外打工度假、完成夢想。圖／ingimage

都市物價較高，剛出社會的年輕人薪水不高的情況下，要存錢並不容易。日前一名24歲的網友在「Dcard發文，表示自己在台北工作，月薪2萬6，雖然住家裡、不須負擔房租，但三餐需要在外解決，不知這樣能不能存到錢，故詢問眾人平時的存錢方法，引起討論。

原PO提到，他想到國外打工度假，但最少需要10萬元的存款證明，所以才會拼命存錢，希望可以到當地把語言學好，「覺得年輕該出去多看看，人生只有一次，雖然已經24歲了」。他表示，目前這個助理職務是他人生以來第一份工作，還在試用期，月薪含勞健保只有2萬6，試用期過了會變成2萬8，「平常住家裡，沒有房租問題，三餐會在外解決，這樣有辦法存到錢嗎？」

許多網友提供存錢方法，「台北2萬6光保險、伙食、日用品就不夠了吧」、「2萬8，實拿2萬6，三餐+其他雜費1萬，存1萬6？」、「吃住家裡和不用孝親費就可以省超多錢了，一個月花8千元，可以省兩萬，半年就12萬了」、「住家裡一定存得到一半，不要亂買東西的話」、「簡單來說就是三餐加起來不超過300，但你是男生如果這樣吃不飽的話感覺可以先試試看400」、「住家裡存錢先贏台灣的50%的人了，剩下的就是控制消費而已」。

也有人建議可找另外的開源方法，「你的短期目標若是打工度假，建議可先去保全或技術員，存錢比較快」、「當外送員不就好了，願意跑就會有錢」、「看到台北50嵐，月休八天，3萬2…」、「如果薪水不高，建議換前景好的，去練功」、「不妨假日可以兼職（挑房務、廚助、咖啡廳等），除了可以存錢還可以學技能」。

打工度假 Dcard 薪水

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