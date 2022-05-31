前主播劉涵竹狠砸2000萬炒股被套牢 網喊：好羨慕！

本土疫情影響許多人生計，前主播劉涵竹近日參加小S主持的節目《小姐不熙娣》，提到因為疫情讓她的工作大減，於是瘋狂炒股，狠砸2000萬元卻被套牢，劉涵竹稱「等什麼時候再繼續開船」，言論一出引發網友驚呼「主播存款有2000萬，太厲害了」、「還好我已經下船」。

劉涵竹日前提到，她自己原本先撥300萬元去玩股票，沒想到疫情讓她停工在家，於是更加沉迷股票，最後總共狠砸了2000萬元，她指出「股票高點的時候我沒有賣出，現在錢全部套在裡面，就是等什麼時候再繼續開船」。

對此，網友留言表示「沒關係，股板有很多水手跟妳一樣」、「重點是買在什麼價位」、「想解套？妳知道現在運費開始降了嗎？」、「主播好有錢，原來主播薪水這麼高」、「航運不可能創新高了」、「羨慕有2000萬可以被套牢」、「能套2千萬的身家應該上億了」、「船要沉了啦，還像開去哪」、「你的籌碼可以開這麼高喔？太貴了吧」、「有2000萬可以套，就算套貨櫃現在全退出也還有1000萬阿」、「2000萬都買航運？資金應該不止這些吧」、「人家今年光是配息就你各位好幾年的年薪了」。