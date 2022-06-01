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美女作家列「3種人最可怕」 汪小菲全中了

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身陷低薪窮忙困境嗎？看看那些有錢人在做卻不告訴你的事...

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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一名女網友在社群網站上留言：「經過多年的努力，終於讓自己的年薪加到破百萬元，但是唯一買過的奢侈品就只有一個3萬多元的包包，好像沒有什麼夢想成真的感覺，人生好難……」貼文一出，引起高度熱議：「物價房價什麼都漲，年薪破百萬元也只是吃不飽也餓不死」、「單身還好，結婚生小孩就很不好過了」、「年薪破百萬元愈來愈基本了，不然真的會趕不上這個通膨世界」……；看到這裡，是否也正說中你的心聲？近來隨著物價壓力再飆新高，加上受到Omicron變種病毒崛起的衝擊，小確幸愈來愈昂貴，也難怪民眾哇哇叫！

年輕人普遍低薪 20歲至24歲青年失業率高達12.19％

據該名女網友表示，她在剛出社會時就經常在想，如果有朝一日年薪可以破百萬元「自己的人生大概就可以過得很舒服了～」；不過，現實總是殘酷的，儘管平時過得還算節儉，但是每個月的基本開銷幾乎還是會花到2萬餘元，不用說想要存錢買車、買房，更是遙不可及的夢想，甚至目前唯一買過的「奢侈品」就是一個3萬元的包包……。

對照該名網友的「處境」，相信許多人都心有所感，畢竟在今天通膨時代，不論是賺錢或是存錢都不是太容易；根據勞動部公布最新職場新鮮人薪資水平統計指出，畢業生初任人員平均起薪新台幣3.2萬元，其中以製造業3.7萬元最高；其次是金融及保險業、醫療保健及社會工作服務業的3.6萬元；再者是出版影音製作傳播及資通訊服務業的3.5萬元。

整體而言，僅有7成5左右的初任人員薪資高於基本工資2.4萬元，台灣年輕人普遍低薪已是不爭的事實，加上物價持續上漲的通膨現在進行式，使得調薪幅度始終趕不上物價飛漲……；尤有甚者，由來已久存在的失業問題，在年輕族群中愈發明顯，尤以20歲至24歲的青年失業率高達12.19％為最高，約為整體失業率的3.3倍。

「有錢人」和「普通人」的差別在哪裡？

低薪＋通膨狂炸，年輕人存錢真的好難？其實不然！小花平台保險顧問持反向思考強調，正所謂「年輕就是本錢」，理財是一輩子的事，愈早開始學習，愈能提早享有更多的「財富自由」。首先，你是不是每個月搞不清楚自己究竟花了多少錢、存了多少錢？又或者是否經常納悶：作為一個普通人「到底我與有錢人的差別在哪裡？」

根據《打造有錢腦：年收入激增30倍的秘密》一書對於「普通人」和「有錢人」的差別：

普通人認為勤勞是美德 VS.有錢人認為輕鬆賺錢最重要

普通人選擇拉麵店 VS.有錢人選擇咖哩餐廳

普通人在星巴克買拿鐵 VS.有錢人在星巴克買看書空間

普通人讓錢回到手上休息 VS.有錢人讓錢出去旅行

普通人的桌上很乾淨 VS.有錢人的桌上亂七八糟

普通人計較工作的「時數」VS.有錢人在乎完成的「件數」

普通人老實說「做不到」VS.有錢人會說「沒問題」

普通人賣商品 VS.有錢人賣的是解決問題

普通人跟別人學一樣的東西 VS.有錢人學別人不會的東西

該書作者一語道破：想要成功的人要模仿的不是有錢人「現在」的習慣，而是他們在變成有錢人「過程」中的習慣；同時每天實踐那些習慣以超速度攀爬通往成功的階梯、晉升年收入1億日圓的人；舉例來說，「普普通人認為勤勞是美德VS.有錢人認為輕鬆賺錢最重要。」這個觀念應證了有錢人想的確實與一般人不一樣，原因不外乎有錢人知道記帳不僅不會變得更有錢，反而會因為買記帳本而需要額外花錢、花時間，其實更重要的是如何開源節流而不是「記帳」這件事。

▌原文出處：

身陷低薪、窮忙困境？那些有錢人不想告訴你的是……

薪水 通膨 新台幣 金融業 製造業 基本工資 失業

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