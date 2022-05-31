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媽想起505萬存郵局37年卻0利息 網友：這麼多錢都能忘還缺利息？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友表示，媽媽忘了37年前存了一筆錢在郵局，然而卻發現沒有任何利息。聯合報系資料照
女網友表示，媽媽忘了37年前存了一筆錢在郵局，然而卻發現沒有任何利息。聯合報系資料照

日前有名女網友表示，媽媽忘記37年前曾在郵局存了505萬元，近期經專員提醒後才想起，但領出來時卻沒發現任何利息，讓她倆心存疑惑，「這樣是正常的嗎？」

原PO先是在Dcard聲稱，前幾天郵局專員告訴媽媽她37年前存了505萬元，然而將金額提領出來後卻發現沒有任何利息，當下媽媽也沒多加詢問或索取明細，事後才覺得不對勁。

對於忘了有一筆大數目的存款，不少人開玩笑：「我趕快回家問我父母有沒有忘記的錢放在銀行」、「500萬都可以忘了，表示家裡應該是不缺那點錢啦」、「為什麼有500多萬可以存還能忘記」、「我存500塊在郵局就不會忘記，你媽存500萬跟我說忘記」。

由於原PO尚未說明事情真相，因此其餘網友只能提出他們的推測，「100萬之前有利息，超過100萬之後不計息，放100年也是一樣」、「超過100萬沒有利息，如果是定存沒有分開存的話，印象中大於500萬會變成大額存款，利息趨近於零，不知道是不是這樣」。

後來原PO更新近況解釋，媽媽或許以為她一開始就存505萬元，又再得知郵局的利息會直接在帳戶裡頭，因此505萬元可能就包含利息，不過真相究竟為何還有待商榷。根據中華郵政官網顯示，存簿儲金最高計息金額為100萬元，超過部分不計利息，並每半年結算一次。然而，不論定存到期後提供一定利率，或是活存以100萬元計息，利息都不可能完全沒有。 

中華郵政 郵局

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