快訊

太刻意！30架共機編隊擾西南防空識別區 航跡整齊密集

「戶頭內還有10萬」銀行卻倒了20年 網曝1辦法救回存款

聯合新聞網／ 綜合報導
網友媽媽想起來倒閉的銀行帳戶內還有存款，但不知道該如何取出存款。圖片來源／ingimage
網友媽媽想起來倒閉的銀行帳戶內還有存款，但不知道該如何取出存款。圖片來源／ingimage

台中市第四信用合作社於1999年被併入中興商業銀行，中興商業銀行又於2005年由聯邦商業銀行接手經營。有網友的媽媽過去在台中四信合作社帳戶內存有10幾萬的存款，聯絡聯邦銀對方卻說沒有此帳戶，讓他憂心存款拿不回來。其他網友建議他直接到合併的銀行臨櫃申辦查詢，因為合併後存款都會轉交給新銀行。

有網友在論壇Dcard發文詢問「20年前倒了的銀行還可以領回存款嗎？」他表示，他的媽媽過去在台中四信合作社存戶中有10幾萬存款，但後來該銀行併入中興銀，又併入聯邦銀，今日打給聯邦銀，對方卻說沒有此戶頭，他表示，他媽媽的存摺還在，存款也確定尚未結清。

其他網友則建議「找併購的銀行，然後提供身分證，有查到就代表有帳戶，最後變更印鑑跟補存摺，看是要領出還是要銷戶都行」、「帶著存摺去聯邦問看看」、「合併後存款會直接轉到合併的銀行」。

還有網友分享類似經驗，「某一次我要申請永豐的網銀，卻死活沒辦法成功，最後去櫃檯問，我沒註冊但有資料在，行員幫我看說『先生，你在8X年的時候，爸爸有來開幫你過戶』，當行員幫我修改好後，我還在期待裡面有個4、50萬的時候，登入一看只有幾百塊，放了二十幾年的幾百塊，後來才知道，原來之前我爸開的那間銀行，幾年前合併成永豐」。

Dcard 網銀 身分證 併購

延伸閱讀

樓下天花板滴水怪樓上漏水 網友疑「這現象」才是元兇

誤以為買到便宜荔枝 他後悔：梗又粗又長都一起秤重了

網購面膜「尺寸異常」 退貨照曝光網友瞬間笑翻

她被迫辭42K工作顧婆婆 夫家每人給3千還嗆：妳也沒賺多少錢

相關新聞

「戶頭內還有10萬」銀行卻倒了20年 網曝1辦法救回存款

台中市第四信用合作社於1999年被併入中興商業銀行，中興商業銀行又於2005年由聯邦商業銀行接手經營。有網友的媽媽過去在台中四信合作社帳戶內存有10幾萬的存款，聯絡聯邦銀對方卻說沒有此帳戶，讓他憂心存款拿不回來。其他網友建議他直接到合併的銀行臨櫃申辦查詢，因為合併後存款都會轉交給新銀行。

賠爆！他買美元基金一年多「最慘-38%」 釣出多人虧損喊：救我

升息浪潮之下，今年美元走勢強勁。近日一名投資人買5檔美元計價基金慘賠，苦喊「買基金賠爆」，紛紛釣出報酬率-30%左右的網友抱團取暖。

她怕退休後沒錢生活 43歲月光族奮發存錢、年繳20萬保費

隨著年紀步入中年，許多人會開始規劃退休生活，然而近日一名女子在網上哭訴，她年過40身邊卻沒有任何儲蓄和保險，因此最近開始奮發存錢，並發文請教網友建議。

日本最強理財術！「不買日」存錢法＋「減法生活」=提早財富自由

本周小花平台理財專題再與讀者分享近來在日本興起的「不買日」存錢法，很受到女性青睞，從實際案例來看，一名日本年輕主婦就是靠這個方法、1年下來成功存到250萬日圓（約合新台幣55.8萬元），適合理財入門者。

「虛擬貨幣」的投資泡沫破了嗎？想要一夕致富...當心踩雷

之前，筆者在粉絲團，轉貼了一篇「年輕人買零股，衝進場揀便宜」的新聞。然後，就有一位年輕網友向筆者「抗議」：「為什麼社會這麼『歧視』年輕人？為何『勇於進場投資及嚐新』，卻變成了一種負面印象及評價」？

小資族聰明理財術！「有錢還要有閒」這3招幫你把錢變大

日劇《我要準時下班》，女主角東山結衣完全體現「做好時間管理就是有效率」的工作態度，她每天準時上班，絕不浪費時間、做到當日事當日畢，為的是要準時下班，到公司附近的居酒屋享受啤酒半價的Happy Time，這可說是與小編的生活理念不謀而合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。