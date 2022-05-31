「戶頭內還有10萬」銀行卻倒了20年 網曝1辦法救回存款

台中市第四信用合作社於1999年被併入中興商業銀行，中興商業銀行又於2005年由聯邦商業銀行接手經營。有網友的媽媽過去在台中四信合作社帳戶內存有10幾萬的存款，聯絡聯邦銀對方卻說沒有此帳戶，讓他憂心存款拿不回來。其他網友建議他直接到合併的銀行臨櫃申辦查詢，因為合併後存款都會轉交給新銀行。

有網友在論壇Dcard發文詢問「20年前倒了的銀行還可以領回存款嗎？」他表示，他的媽媽過去在台中四信合作社存戶中有10幾萬存款，但後來該銀行併入中興銀，又併入聯邦銀，今日打給聯邦銀，對方卻說沒有此戶頭，他表示，他媽媽的存摺還在，存款也確定尚未結清。

其他網友則建議「找併購的銀行，然後提供身分證，有查到就代表有帳戶，最後變更印鑑跟補存摺，看是要領出還是要銷戶都行」、「帶著存摺去聯邦問看看」、「合併後存款會直接轉到合併的銀行」。

還有網友分享類似經驗，「某一次我要申請永豐的網銀，卻死活沒辦法成功，最後去櫃檯問，我沒註冊但有資料在，行員幫我看說『先生，你在8X年的時候，爸爸有來開幫你過戶』，當行員幫我修改好後，我還在期待裡面有個4、50萬的時候，登入一看只有幾百塊，放了二十幾年的幾百塊，後來才知道，原來之前我爸開的那間銀行，幾年前合併成永豐」。