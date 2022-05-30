賠爆！他買美元基金一年多「最慘-38%」 釣出多人虧損喊：救我

升息浪潮之下，今年美元走勢強勁。近日一名投資人買5檔美元計價基金慘賠，苦喊「買基金賠爆」，紛紛釣出報酬率-30%左右的網友抱團取暖。

該投資人在「Dcard」發文指出，他從去年開始投入美元計價基金至今一年多，推測局勢「現在看來是買在最高點」，大嘆「買基金賠爆」，並貼出5檔成長基金、科技類等美元基金庫存截圖，可見不含息報酬率中至少「-18.64%」，最慘的則是「-37.9%」，他開放網友抱團取暖，苦求大家「讓位（我）知道我不孤單」。

圖擷自 Dcard

同樣虧損30%左右的網友們說「救救我」、「原本預計年初要贖回，結果直接下樓梯到想哭」、「個人沒有在研究基金，想說就買績效好的，以及排行榜前面的，結果買了一年多變-15%」，甚至有人說「我的標的跟你差不多，但我都是定期定額去扣，所以報酬沒有你那麼慘」。

但也有人說，「今年美國開始縮表升息虧是正常的吧」、「買科技的肯定跌爆，但是不用太擔心，基金本來就不是短期投資的工具，我甚至覺得適當時機可以多加碼（只是不是現在）」，還安慰「再放個20年就不哭了」。