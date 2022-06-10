價值投資3.0「實戰篇」選股策略大公開！正面迎擊高油價時代

2022年以來經濟面臨升息壓力與高通膨，讓投資市場受到不小衝擊，在今年股債市哀鴻遍野之際，讓「價值投資3.0」的「高股息類股」，展現了令人驚豔的防護力與韌性。而在前一回「概念篇」中為讀者介紹了NN（L）美國高股息基金（本基金之配息來源可能為本金）獨到的選股策略後，本次的「實務篇」將繼續由野村投信投資策略部主管張繼文為讀者抽絲剝繭，為您解密這檔基金的選股哲學與成功實例，並解答大家心中最關心的問題：在高油價的時代，投資人該如何自處？

誰說價值選股=傳產股? 微軟*是科技龍頭也是股利巨獸

『微軟』一年所發股利可蓋8棟101大樓。 圖／野村投信提供

事實上，就像玩RPG角色扮演遊戲的「轉職」概念，不少知名企業也隨著時代變遷悄悄「二轉職業(型態)」，許多科技巨人已轉型成了現金流巨獸！

張繼文分析，以NN（L）美國高股息基金（本基金之配息來源可能為本金）投資的「微軟（Microsoft）*」為例，雖然該企業屬於科技概念，但微軟已經在2000年後，轉型成產生穩定現金流的「科技巨獸」，透過的武器正是雲端服務、收費作業系統等，每年可帶來穩定現金流的收費策略。他並進一步分析，「微軟每年都配發穩定股息，甚至買回庫存股以提升股東權益報酬率，雖然微軟的股息配發率不是最高的、但其配發的穩定度很高、甚至長期提升，這樣就符合NN價值投資3.0中『高股息』的概念。」

除了帶有成長性高股息科技股，當然也別忘了「回防」的重要，像是擁有「專利權」加持、「防禦傾向」的醫藥大廠 ，也是NN美高息投資策略的選股標的之一。以屬於保健類股的醫藥大廠嬌生（Johnson & Johnson）*為例，由於醫療公司在美國享有長達20年的專利權保護，一旦藥品通過FDA審核、藥品上市後可產生穩定的現金流量，獲利穩定，而且獲利盈餘品質表現優秀，自然符合NN（L）美國高股息基金（本基金之配息來源可能為本金）的核心精神，成為看好的標的之一。

艾克森美孚*是從不虧待股東的石油巨頭

有了進攻武器與防禦利器之外，另一個問題還在於：因烏俄戰爭帶來的高油價時代，投資人能在這波風潮中受惠、掌握趨勢？為此張繼文則進一步解釋，NN(L)美高息投資策略不只是價值投資，也有別於傳統的「價值型投資」將重心只著眼於金融股、公用事業，重防禦卻喪失成長性，但NN（L）美國高股息基金（本基金之配息來源可能為本金）更著眼於「股息的穩定配發與成長」，舉例來說，能源股受惠於高油價，去年多有亮眼成績，而能源公司去年也因為獲利成長，因而提高了股息。

美國石油巨擘「艾克森美孚」承諾2050年淨零碳排領先競爭對手。 圖／野村投信提供

他舉美國最大的艾克森美孚（Exxon Mobil）*為例，去年股利率就上調了20%，像這樣的公司就是NN（L）美國高股息基金（本基金之配息來源可能為本金）的首選之一，而如果油價持續維持在高檔，能源公司的獲利也會水漲船高，正符合高股息投資概念中盈餘上升、配息穩定的訴求特質，這樣的公司即便是能源股，同樣符合NN（L）美高息策略的投資理念，也跟傳統的價值型投資基金只專注於金融傳產類股，有著本質上的差異，因而帶來很不同的表現，更在這波高油價的趨勢中，乘勝追擊、迎頭趕上。

高通膨時代，NN（L）美國高股息基金（本基金之配息來源可能為本金）透過價值投資3.0的核心精神，有別於一般傳統型的高股息基金，協助投資人挑選股息夠高，穩定配發以及股息能穩健成長的個股，與投資人共創雙贏局面！

了解更多：NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)

*文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦；基金投資組合因時而異，請投資人留意。資料來源：NN投資夥伴；資料日期：2022/03/31

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