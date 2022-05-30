她怕退休後沒錢生活 43歲月光族奮發存錢、年繳20萬保費

隨著年紀步入中年，許多人會開始規劃退休生活，然而近日一名女子在網上哭訴，她年過40身邊卻沒有任何儲蓄和保險，因此最近開始奮發存錢，並發文請教網友建議。

一名43歲的女網友在「匿名公社」發文懺毀，坦承自己年輕時是一個「月光族」，直到兩年前才開始擔心起退休後的生活，所以目前正在努力存錢，且買了4張保單，一年共須繳交約20萬的保費，相當於她年薪的一半，她對此無奈表示，「現在真的只能省吃儉用，害怕退休沒錢，害怕生病沒錢，目前雖然保費還是繳的出來，但是快要沒什麼娛樂，只想好好存錢」，她也正在考慮找額外的兼職補貼開銷，並向網友請益有沒有合適的外快。

有網友指出保費20萬佔比過高，「理財規劃請成三成保險、三成儲蓄、三成生活支出、一成應急」、「把錢全放在保險上是很穩，但問題是通貨膨脹時會吃掉妳的利息，更何況妳給自己的經濟壓力太大了」。網友也建議她，不如試著投資理財，「能年花二十萬買保險，不考慮買股票存？」、「改投資其他基金或股票吧，不要保成這樣」、「我覺得可以把一些儲蓄險改成買股票，創造被動收入」。

多數網友更鼓勵她，只要有心存錢並不難，「先學會了解必要支出跟學會記帳，你慢慢會發現哪些是需要等，從小地方改變也能存到錢」、「鐘點的清潔人員或臨時的看護周末保姆應該都可以！只要沒結婚也沒有孩子，存錢其實也沒有那麼難」、「速食店打工也可以啊！很多接受婦女二度就業的兼職工作都可以試試！」。