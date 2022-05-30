快訊

行政院大撒幣300億補貼租金：是德政，還是買票？

比三級警戒更焦慮…疫情下的幼兒照顧難題 家長瀕臨崩潰

影片曝光！保一總隊警察打警察 學弟殘暴打斷學長腿骨

她怕退休後沒錢生活 43歲月光族奮發存錢、年繳20萬保費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友自曝年輕是月光族，問網友「年過40才想努力還來得及嗎？」。示意圖／ingimage
一名女網友自曝年輕是月光族，問網友「年過40才想努力還來得及嗎？」。示意圖／ingimage

隨著年紀步入中年，許多人會開始規劃退休生活，然而近日一名女子在網上哭訴，她年過40身邊卻沒有任何儲蓄保險，因此最近開始奮發存錢，並發文請教網友建議。

一名43歲的女網友在「匿名公社」發文懺毀，坦承自己年輕時是一個「月光族」，直到兩年前才開始擔心起退休後的生活，所以目前正在努力存錢，且買了4張保單，一年共須繳交約20萬的保費，相當於她年薪的一半，她對此無奈表示，「現在真的只能省吃儉用，害怕退休沒錢，害怕生病沒錢，目前雖然保費還是繳的出來，但是快要沒什麼娛樂，只想好好存錢」，她也正在考慮找額外的兼職補貼開銷，並向網友請益有沒有合適的外快。

有網友指出保費20萬佔比過高，「理財規劃請成三成保險、三成儲蓄、三成生活支出、一成應急」、「把錢全放在保險上是很穩，但問題是通貨膨脹時會吃掉妳的利息，更何況妳給自己的經濟壓力太大了」。網友也建議她，不如試著投資理財，「能年花二十萬買保險，不考慮買股票存？」、「改投資其他基金或股票吧，不要保成這樣」、「我覺得可以把一些儲蓄險改成買股票，創造被動收入」。

多數網友更鼓勵她，只要有心存錢並不難，「先學會了解必要支出跟學會記帳，你慢慢會發現哪些是需要等，從小地方改變也能存到錢」、「鐘點的清潔人員或臨時的看護周末保姆應該都可以！只要沒結婚也沒有孩子，存錢其實也沒有那麼難」、「速食店打工也可以啊！很多接受婦女二度就業的兼職工作都可以試試！」。

儲蓄 保險 理財 退休

延伸閱讀

沒錢買鞋腳綁繃帶拚田徑 11歲女童勇奪3金暖哭眾人

達人曝超省錢「除濕法寶」 僅250元還能重複使用

工作面試變畢業生表演平台 網揭關鍵：嚐過苦頭就學會社會化

她收房東1訊息年省房租6000 網羨慕：運氣好

相關新聞

她怕退休後沒錢生活 43歲月光族奮發存錢、年繳20萬保費

隨著年紀步入中年，許多人會開始規劃退休生活，然而近日一名女子在網上哭訴，她年過40身邊卻沒有任何儲蓄和保險，因此最近開始奮發存錢，並發文請教網友建議。

日本最強理財術！「不買日」存錢法＋「減法生活」=提早財富自由

本周小花平台理財專題再與讀者分享近來在日本興起的「不買日」存錢法，很受到女性青睞，從實際案例來看，一名日本年輕主婦就是靠這個方法、1年下來成功存到250萬日圓（約合新台幣55.8萬元），適合理財入門者。

「虛擬貨幣」的投資泡沫破了嗎？想要一夕致富...當心踩雷

之前，筆者在粉絲團，轉貼了一篇「年輕人買零股，衝進場揀便宜」的新聞。然後，就有一位年輕網友向筆者「抗議」：「為什麼社會這麼『歧視』年輕人？為何『勇於進場投資及嚐新』，卻變成了一種負面印象及評價」？

小資族聰明理財術！「有錢還要有閒」這3招幫你把錢變大

日劇《我要準時下班》，女主角東山結衣完全體現「做好時間管理就是有效率」的工作態度，她每天準時上班，絕不浪費時間、做到當日事當日畢，為的是要準時下班，到公司附近的居酒屋享受啤酒半價的Happy Time，這可說是與小編的生活理念不謀而合。

美光第二輪注資2億美元創投基金 扶植深度技術新創公司

美商記憶體大廠美光今日宣布其創投團隊「美光創投 – Micron Venture」將注資第二輪基金 2 億美元於扶植深度...

國人最擔心老年會有「飲食障礙」…該如何做好失能風險保障規劃？

根據內政部最新公布「109年簡易生命表」顯示，國人平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆寫下歷年新高紀錄；如果將其與全球壽命相較更顯突出，全球男性平均壽命70.2歲、女性75歲，台灣男、女性則分別高於全球平均水準7.9歲及9.7歲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。