避開情緒化交易！贏錢方法百百種...但輸錢狀況只有這1種

據我了解，許多交易新手不那麼熱衷於學習交易心理方面的知識。即使他們終究注意到了這方面的知識，他們也把這些知識視為並非必要的。他們相信，最重要的事情是擁有一套自己可以遵循的、具有殺手鐧般威力的交易系統。事實上，這個觀點具有一定的正確性，因為擁有殺手鐧般威力的交易系統的確重要。但如果你的想法屬於這一類，那麼一旦開始實際交易，你就會恍然大悟，事實並非如此。

如果你已經進行了一些交易，那麼不必由我來告訴你，你也會知道交易心理的重要性。你懂的，我們大家都不是毫無情緒的史巴克先生（Mr. Spocks，編按：美國知名電視影集及電影《星際爭霸戰》（Star Trek）中的角色，以絕對的理性思考著稱。），我們都是有強烈情緒的生物。避免在劇烈價格波動中遭受強烈情緒的衝擊，是我們在交易過程中面臨的一大挑戰：

當我們的交易進展順利時，會產生一波又一波的愉悅感和全知全能感。

當我們的交易進展不順時，會產生一波又一波的沮喪感和不公平感。

成功交易者並不是沒有情緒，只不過他們已教會自己如何控制。我們對某些自己完全不能控制的事情感到憤怒或忐忑就是一個很好的例子。例如，你洗好的衣服被雨淋濕了，你會感到很委屈。我希望你能夠明白，那一刻下雨絕對與任何人無關。雨神不知道你晾著東西，而且它也不會去仔細考慮這個，因此，感覺到自己受了委屈完全沒有道理。

市場並不是有情感的生命體，但有時候市場確實像是有情感的！實際上，市場完全自行其是，對你毫不在意（包括你的煩心瑣事、你的願望要求或者你的投注方向）。

請記住，如果你正因為投注看漲而虧損，那麼有一些人正在獲利，因為他們投注看跌。因此，對於市場來說它並沒有特定的動機。

但我們人類具有將無情感事物進行人格化的強烈原始衝動，這就是為什麼原始人相信石頭擁有靈性，從而認為護身符擁有超自然力量的原因。你可能會感到好笑，但這只是表面現象而已。我可以保證，在你內心深處也潛藏著這樣的心理。

我們發現，在沒有交易紀律和訓練的情況下，我們就會開始將市場進行擬人化看待。我們啟動了一筆交易，但市場價格立即（幾乎是在瞬息之間）朝著對我們部位不利的方向運行：「嘿！你看到了嗎？老是這樣！在我交易的那一瞬間，市場就設法把我淘汰出局。這實在是太不公平了！」做為交易者，如果你從未有過類似的感受，那就太奇怪了。

因此，你遭受著交易心理問題的困擾，而這個問題被許多人毫不在意的忽略。你將可能成為一名情緒化交易者，所謂的情緒化交易者就是根據情緒來交易的人。在交易界他們還有另外一個名字：虧損者。

你是否希望獲利？所以，為了實現這個目標，你需要的將不僅僅是擁有一套獲利的交易系統，你需要關注自己的交易心理。

你需要學習交易紀律，你需要訓練自己在交易時不要變得情緒化。當你感到自己的情緒正在高漲時，你需要遠離交易一段時間。這就是一流交易者所具有的，而許多業餘交易者所不具有的祕密獲利優勢。

順便提一下，獲利恰恰也會帶來同樣的問題。一旦你開始獲利，另外一種非常危險的人類情緒就會浮現出來。這種情緒被稱為「虛妄全能感」。

你開始想像自己是個特別優秀的人，憑藉自己出眾的智商和分析技巧已真正看穿了交易市場中的種種謊言，沒有人可以達到你的水準，你是真正的男子漢（或者女強人）。

很快，你就會進行沒有交易計畫的交易，同時為自己的超強能力和全知全能感而得意洋洋。現在對於你而言，最最糟糕的事情可能就是你獲利了！所有這些都會強化你的不可戰勝感。前方將會有一場巨大而痛苦的挫折在等待著你。這種挫折稱為「淘汰出局」。

順便提一下，我遇到過的所有交易者，沒有一個人能夠在職業生涯中逃脫被淘汰出局的挫折，包括我在內。訣竅在於應當把這樣的挫折視為深刻的警示。

另外，你也可以把以下提示印出來，貼在桌前，提醒自己：

(本文摘錄自《頂尖操盤手的養成計畫 2》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)