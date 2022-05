「虛擬貨幣」的投資泡沫破了嗎？想要一夕致富...當心踩雷

之前,筆者在粉絲團,轉貼了一篇「年輕人買零股,衝進場揀便宜(https://www.chinatimes.com/newspapers/20220520000098-260202?chdtv)」的新聞。然後,就有一位年輕網友向筆者「抗議」:「為什麼社會這麼『歧視』年輕人?為何『勇於進場投資及嚐新』,卻變成了一種負面印象及評價」?

在對話中,個人也對這位投入虛擬貨幣不少錢的網友提醒:最先出現泡沫,並且可能把年輕人炸得滿身傷的,也許不是現在的全球股市,而是年輕人圈子裡最愛買的各種虛擬貨幣。

因為,如果年輕人沒有槓桿投資(例如作多、放空標的,或是借錢買股票),所投資的股票要下市、變成壁紙的機會不高。然而,虛擬貨幣的市場裡,恐怕是「處處都是地雷」了(為什麼虛擬貨幣是所謂的「龐氏騙局」,請見以下文章的解說:https://www.storm.mg/lifestyle/4336313)。

例如最近的幣圈市場,也還真的非常不平靜。儘管全球投資人所關心的主流市場,還是以美股為主。但是,近期穩定幣與相關虛擬貨幣的大跌,也許已透露出什麼值得投資人警惕的訊息。

為什麼年輕人這麼喜歡投資虛擬貨幣?有時候,並不見得是他們真的覺得,虛擬貨幣的漲幅,會高於傳統的主流金融投資市場。因為在專門研究「八年級生在想什麼」的《我們,MZ新世代》一書中,韓國作者高光烈就指出:「八年級生偏好比特幣的理由是,在新類型的資產上獲得公平競爭的機會。傳統資產,如股票和房地產,大多已被上一代持有」。簡單來說,由於「比特幣的一切都是公平的」,八年級生才認為能因此「佔上風」。

然而,如果說「人們從歷史中學到的教訓,是『什麼都沒有學到』」的話,那麼,投資市場應該是讓最多人,完全沒有學得任何教訓的地方。一直以來,每一位投資人都不斷在投資市場裡,找尋能夠趨吉避凶的方法,以便自己在面臨大空頭之際,不致於讓自己的辛苦所得,在一夕之間化為灰燼。

筆者並非算命先生,無法真正預期投資泡沫是否即將到來?或已經到來?只是因為與這位年輕網友的互動中,讓筆者想到前一陣子,才看完的一本有關群眾投資心理的書—《群眾的幻覺(The Delusions of Crowds:Why People Go Mad in Groups)》。書中提到關於投資泡沫的敘述,想在此與廣大讀者一同分享及思考。

首先,關於「投資泡沫」的特性上,根據這本書的作者,既是神經學家,也是投資管理公司「效率前緣顧問機構(Efficient Frontier Advisors, LLC)」共同創辦人的Willian J. Bernstein,從歷史中發生的幾大金融瘋狂事件(密西西比公司、南海公司、英國鐵道事件,以及美國1920年代股市)中發現, 凡投資泡沫,都具有以下四大特性:

特性一、金融投機變成主要的大眾日常話題,以及社交互動重點。

特性二、相當多有能力又頭腦清醒的人,紛紛放棄了安全有保障,待遇也很好的工作,一頭栽進並成為全時間的金融投機者。

特性三、那些信徒對抱持懷疑者噴發著怒氣。只要對前述投資,抱持懷疑態度的話,就會招致他們的強烈反彈。

特性四、出現關於未來投報率的極端預言。各種資產價格的起伏不再是10%、20%或30%,而是兩倍、三倍,甚至加一個0。

其次,值得一提的是,多頭行情結束,或是市場步入空頭,並不完全等於「泡沫破裂」。但是,從這本書對於推升泡沫的背景原因來看,現階段的投資人,恐怕離泡沫破裂也不遠了。

該書作者引用1950-1980年代,對於泡沫破裂有深刻了解的知名經濟學家—Hyman Minsky的說法指出,泡沫的產生有兩個必要條件:一是「降低利率所帶來的信貸易於取得(因為在低利率時,投資人會轉向高風險資產)」;另一則是「令人興奮的新技術來臨,例如19世紀時的鐵路(科技部分),以及17、18世紀的合股公司(金融方面)的出現(筆者認為,像是2008年的金融海嘯,就可以歸類於「金融方面」的新技術所引發)」。

從這個角度來看,筆者比較認為,接下來全球投資人會面臨的最大投資泡沫破裂,也許就是虛擬貨幣,以及跟虛擬世界(元宇宙概念)掛鉤較深的企業標的。

那麼,投資人有辦法在投資泡沫來臨之前,就能預先發現苗頭不對,而及早「下車」,並安全脫身嗎?Willian J. Bernstein在書中,就特別提到在美國2000年網路、科技公司泡沫之前的1990年,一般的美國大眾距離上一次較具規模的泡沫事件,已經有兩個世代了。

所以,該書作者半嚴肅、半風趣地表示:當泡沫又來的時候,只有三組人有辦法辨認得出來:那些對當年事件記憶猶新的90歲以上長者、經濟歷史學家、那些讀過《非比尋常的大眾幻想紀事》前三章,而且充份吸收並牢記教訓那些人。

從這個角度來看,越是年輕、越是沒有經歷過市場大跌或崩盤洗禮的投資人,恐怕是沒法從過往的慘痛教訓中,學得經驗及讓自己成功脫身之法。因為,就以距離現在最近的一次全球金融市場的大跌為例,也是近15年前的金融海嘯。

所以,假設是四、五十歲以上的投資人,也許還曾親身經歷過那場虧損的經歷;如果是年輕一些的二、三十歲投資新手,頂多只有看過父執輩的虧損景況。更何況是全新科技的虛擬貨幣,對所有的投資人而言,都會是一個全新且沒有經驗值可依循的投資標的。

最後附帶一提的是:投資泡沫的破裂,也許會讓非常多的投資人受傷慘重,但是,它(指泡沫破裂)對於整個社會來說,卻也並非是百害而無一利。也就是說,積極並有眼光的投資人,甚至可以從危機之中,找到下一個階段的投資明星。

例如Willian J. Bernstein就在書中指出,1990年代晚期上市的數百間公司裡,只有少數企業能夠存活下來。而且,只有亞馬遜變成一個強大的經濟力量。只不過,就算亞馬遜在零售業中,已經佔據了領頭的地位,但也還是未能展現出投資者所期待的營利。

Willian J. Bernstein表示,就像是在英國鐵路和1920年代的泡沫事件期間,1990年代的科技股泡沫,固然吞噬了非常多的投資人,但也還是留下了有價值的基礎建設。他認為,一般投資人要了解這些泡沫公司,最好的方法就是根據其獲利能力,以及其對社會所帶來的利益,架構出一個如下的三層金字塔模型:

資料來源:《群眾的幻覺》第413頁

上圖位於金字塔頂端的公司,不只為社會帶來利益,也讓投資者變得更為富有。至於第二層的環球電訊公司,就是其中的代表。首先,由於利潤一定會引來競爭,供應增加與價格的壓低,最終就是利潤的降低。其次,技術的進步,也會加速產品的供應量,進而導致價格下跌。

不過該書的作者認為,雖然環球電訊公司讓不幸的投資人虧損,但也讓這個世界的其他的人,得以享有甚至於已經過量的頻寬。但金字塔底端的案例,就不是如此了。那些上百家的網路公司,就像不著痕跡一樣的不見了,不但讓投資人蒙受損失,也沒留下任何社會及經濟上的價值。

Willian J. Bernstein表示,先前從革命性科技衍伸出來的泡沫,像是十九世紀的鐵道、二十世記初期的無線電、汽車工業,都為當時的經濟發展,以及社會整體的福利,提供了自由流動的資金。1990年代的網路泡沫也是一樣,儘管各項投資都是虧錢的狀態,卻給大眾帶來了網上智識、娛樂、購物,乃至於金融等無法估算的好處。

但就算如此,筆者依舊建議跟這位提問網有一樣,想要在虛擬世界中賺錢的人,也許應該優先去投資生產這些設備的廠商,而不是看不見或摸不著,除了價格歸零之外,什麼都留不下來的虛擬貨幣吧!

因為,唯有硬體建設等,最終還是會留下來「另有用處」的。不過同樣的,當虛擬貨幣跌到一文不值之際,恐怕也不會有什麼人,會再去買什麼「挖礦設備」的。