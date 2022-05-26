「虛擬貨幣」的投資泡沫破了嗎？想要一夕致富...當心踩雷

之前，筆者在粉絲團，轉貼了一篇「年輕人買零股，衝進場揀便宜（https://www.chinatimes.com/newspapers/20220520000098-260202?chdtv）」的新聞。然後，就有一位年輕網友向筆者「抗議」：「為什麼社會這麼『歧視』年輕人？為何『勇於進場投資及嚐新』，卻變成了一種負面印象及評價」？

在對話中，個人也對這位投入虛擬貨幣不少錢的網友提醒：最先出現泡沫，並且可能把年輕人炸得滿身傷的，也許不是現在的全球股市，而是年輕人圈子裡最愛買的各種虛擬貨幣。

因為，如果年輕人沒有槓桿投資（例如作多、放空標的，或是借錢買股票），所投資的股票要下市、變成壁紙的機會不高。然而，虛擬貨幣的市場裡，恐怕是「處處都是地雷」了（為什麼虛擬貨幣是所謂的「龐氏騙局」，請見以下文章的解說：https://www.storm.mg/lifestyle/4336313）。

例如最近的幣圈市場，也還真的非常不平靜。儘管全球投資人所關心的主流市場，還是以美股為主。但是，近期穩定幣與相關虛擬貨幣的大跌，也許已透露出什麼值得投資人警惕的訊息。

為什麼年輕人這麼喜歡投資虛擬貨幣？有時候，並不見得是他們真的覺得，虛擬貨幣的漲幅，會高於傳統的主流金融投資市場。因為在專門研究「八年級生在想什麼」的《我們，MZ新世代》一書中，韓國作者高光烈就指出：「八年級生偏好比特幣的理由是，在新類型的資產上獲得公平競爭的機會。傳統資產，如股票和房地產，大多已被上一代持有」。簡單來說，由於「比特幣的一切都是公平的」，八年級生才認為能因此「佔上風」。

然而，如果說「人們從歷史中學到的教訓，是『什麼都沒有學到』」的話，那麼，投資市場應該是讓最多人，完全沒有學得任何教訓的地方。一直以來，每一位投資人都不斷在投資市場裡，找尋能夠趨吉避凶的方法，以便自己在面臨大空頭之際，不致於讓自己的辛苦所得，在一夕之間化為灰燼。

筆者並非算命先生，無法真正預期投資泡沫是否即將到來？或已經到來？只是因為與這位年輕網友的互動中，讓筆者想到前一陣子，才看完的一本有關群眾投資心理的書—《群眾的幻覺（The Delusions of Crowds：Why People Go Mad in Groups）》。書中提到關於投資泡沫的敘述，想在此與廣大讀者一同分享及思考。

首先，關於「投資泡沫」的特性上，根據這本書的作者，既是神經學家，也是投資管理公司「效率前緣顧問機構（Efficient Frontier Advisors, LLC）」共同創辦人的Willian J. Bernstein，從歷史中發生的幾大金融瘋狂事件（密西西比公司、南海公司、英國鐵道事件，以及美國1920年代股市）中發現， 凡投資泡沫，都具有以下四大特性：

特性一、金融投機變成主要的大眾日常話題，以及社交互動重點。

特性二、相當多有能力又頭腦清醒的人，紛紛放棄了安全有保障，待遇也很好的工作，一頭栽進並成為全時間的金融投機者。

特性三、那些信徒對抱持懷疑者噴發著怒氣。只要對前述投資，抱持懷疑態度的話，就會招致他們的強烈反彈。

特性四、出現關於未來投報率的極端預言。各種資產價格的起伏不再是10%、20%或30%，而是兩倍、三倍，甚至加一個0。

其次，值得一提的是，多頭行情結束，或是市場步入空頭，並不完全等於「泡沫破裂」。但是，從這本書對於推升泡沫的背景原因來看，現階段的投資人，恐怕離泡沫破裂也不遠了。

該書作者引用1950-1980年代，對於泡沫破裂有深刻了解的知名經濟學家—Hyman Minsky的說法指出，泡沫的產生有兩個必要條件：一是「降低利率所帶來的信貸易於取得（因為在低利率時，投資人會轉向高風險資產）」；另一則是「令人興奮的新技術來臨，例如19世紀時的鐵路（科技部分），以及17、18世紀的合股公司（金融方面）的出現（筆者認為，像是2008年的金融海嘯，就可以歸類於「金融方面」的新技術所引發）」。

從這個角度來看，筆者比較認為，接下來全球投資人會面臨的最大投資泡沫破裂，也許就是虛擬貨幣，以及跟虛擬世界（元宇宙概念）掛鉤較深的企業標的。

那麼，投資人有辦法在投資泡沫來臨之前，就能預先發現苗頭不對，而及早「下車」，並安全脫身嗎？Willian J. Bernstein在書中，就特別提到在美國2000年網路、科技公司泡沫之前的1990年，一般的美國大眾距離上一次較具規模的泡沫事件，已經有兩個世代了。

所以，該書作者半嚴肅、半風趣地表示：當泡沫又來的時候，只有三組人有辦法辨認得出來：那些對當年事件記憶猶新的90歲以上長者、經濟歷史學家、那些讀過《非比尋常的大眾幻想紀事》前三章，而且充份吸收並牢記教訓那些人。

從這個角度來看，越是年輕、越是沒有經歷過市場大跌或崩盤洗禮的投資人，恐怕是沒法從過往的慘痛教訓中，學得經驗及讓自己成功脫身之法。因為，就以距離現在最近的一次全球金融市場的大跌為例，也是近15年前的金融海嘯。

所以，假設是四、五十歲以上的投資人，也許還曾親身經歷過那場虧損的經歷；如果是年輕一些的二、三十歲投資新手，頂多只有看過父執輩的虧損景況。更何況是全新科技的虛擬貨幣，對所有的投資人而言，都會是一個全新且沒有經驗值可依循的投資標的。

最後附帶一提的是：投資泡沫的破裂，也許會讓非常多的投資人受傷慘重，但是，它（指泡沫破裂）對於整個社會來說，卻也並非是百害而無一利。也就是說，積極並有眼光的投資人，甚至可以從危機之中，找到下一個階段的投資明星。

例如Willian J. Bernstein就在書中指出，1990年代晚期上市的數百間公司裡，只有少數企業能夠存活下來。而且，只有亞馬遜變成一個強大的經濟力量。只不過，就算亞馬遜在零售業中，已經佔據了領頭的地位，但也還是未能展現出投資者所期待的營利。

Willian J. Bernstein表示，就像是在英國鐵路和1920年代的泡沫事件期間，1990年代的科技股泡沫，固然吞噬了非常多的投資人，但也還是留下了有價值的基礎建設。他認為，一般投資人要了解這些泡沫公司，最好的方法就是根據其獲利能力，以及其對社會所帶來的利益，架構出一個如下的三層金字塔模型：

資料來源：《群眾的幻覺》第413頁

上圖位於金字塔頂端的公司，不只為社會帶來利益，也讓投資者變得更為富有。至於第二層的環球電訊公司，就是其中的代表。首先，由於利潤一定會引來競爭，供應增加與價格的壓低，最終就是利潤的降低。其次，技術的進步，也會加速產品的供應量，進而導致價格下跌。

不過該書的作者認為，雖然環球電訊公司讓不幸的投資人虧損，但也讓這個世界的其他的人，得以享有甚至於已經過量的頻寬。但金字塔底端的案例，就不是如此了。那些上百家的網路公司，就像不著痕跡一樣的不見了，不但讓投資人蒙受損失，也沒留下任何社會及經濟上的價值。

Willian J. Bernstein表示，先前從革命性科技衍伸出來的泡沫，像是十九世紀的鐵道、二十世記初期的無線電、汽車工業，都為當時的經濟發展，以及社會整體的福利，提供了自由流動的資金。1990年代的網路泡沫也是一樣，儘管各項投資都是虧錢的狀態，卻給大眾帶來了網上智識、娛樂、購物，乃至於金融等無法估算的好處。

但就算如此，筆者依舊建議跟這位提問網有一樣，想要在虛擬世界中賺錢的人，也許應該優先去投資生產這些設備的廠商，而不是看不見或摸不著，除了價格歸零之外，什麼都留不下來的虛擬貨幣吧！

因為，唯有硬體建設等，最終還是會留下來「另有用處」的。不過同樣的，當虛擬貨幣跌到一文不值之際，恐怕也不會有什麼人，會再去買什麼「挖礦設備」的。