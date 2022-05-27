價值投資3.0「概念篇」站在巴菲特的肩膀上 超前神佈局

動盪的2022年，通膨不僅讓人在生活消費中「很有感」，加上薪資成長遠不及通膨的侵蝕，間接也讓痛苦指數恐創近10年新高。短期內這些因素並不會消除，但危機時刻也帶出轉機，野村投信投資策略部主管張繼文就指出，優質價值股將在這段期間發揮光和熱，不但符合股神巴菲特的投資精神，就像是站在巨人的肩膀上，超越市場，創造「神」佈局。

震盪，讓股息的價值浮出水面

美股這個多年以來公認追逐成長的甜蜜淘金點，2021年底受到升息與通膨雙重壓力下，一路震盪下殺至今，大家紛紛談”美”色變，也有不少投資人想學習股神價值投資的角度，只著眼於股價跌幅，打著趁便宜進場檢貨的心態，最後卻不慎落入「價值跌深陷阱」，究竟這該如何避免？張繼文認為，此波震盪中仍然存在著逆勢走高的標的就是最好的答案，他們共同的特色就是「盈餘與股息均穩健成長」，因為一間公司若可以持續的配發穩定股息、甚至調高股利率，就證明這間公司可以永續成長，不只符合『價值投資』、更具備品質投資的概念。我們可以發現之前大家並不在意的股息，其實在投資中帶來了不小的影響(見圖一)，所以優質高股息標的，在2022這個大波動的市場中，將是能成功突圍的標的之一。

(圖一) MSCI美國高股息指數累積報酬走勢

資料來源：Bloomberg、野村投信整理，資料日期：2022/04/27。投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

價值投資3.0：NN (L) 美國高股息投資策略

張繼文表示，價值投資其實也需要與時並進，美國世紀投資(American Century Investments，簡稱ACI)在價值投資界中赫赫有名，打造堪稱股神「價值投資」策略的「3.0進階版」，也是NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)之操作團隊

媲美巴菲特的價值投資專家資料來源：American Century Investments為NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)的投資經理公司；資料日期：2022/03。

張繼文以ACI操作的NN（L）美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)為例，操作團隊不但要求投資的公司營運表現要好、更要同時股利率可持續提升，這樣的基本面才是好的。

這檔基金投資的關鍵就在於投資注重公司「盈餘成長的品質」。而NN（L）美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)選股時，不以絕對的股息金額高低為考量，更透過審視盈餘的未來成長性，股息是否保持穩定並具成長性三大方向，來確定個股真正價值與品質。這樣才能讓投資人避開拿到高股息，但股價不動甚至反跌的「價值跌深陷阱」，正可稱是超越股神的價值投資3.0版。

升息通膨不可怕，高股息策略為你掌握投資機會

高利息、高通膨的年代，與其懼怕、不如正面迎敵。所謂股息夠高、穩定配發、甚至股息也能穩健成長的現象，反應的正是一間高價值公司的正向循環。且讓人透過「股息夠高、股價也成長」的雙贏策略、站在股神的肩膀上看世界，也在高股息與高通膨的雙高年代，輕鬆掌握利機。

了解更多：NN (L) 美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)

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